México envía rescatistas y personal médico a Venezuela tras fuertes terremotos

Ciudad de México, México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves el envío de un equipo de rescatistas y personal de sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para apoyar a Venezuela tras los dos fuertes terremotos que sacudieron a ese país y que hasta el momento han dejado al menos 164 muertos y 971 heridos.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El despliegue ocurre tras los potentes sismos, cuyo evento principal alcanzó una magnitud de 7,5 y se registró apenas 39 segundos después de un movimiento precursor.