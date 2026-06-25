“Quiero creer que no estaban ahí”: futbolista Lucas Trejo tras desaparición de su familia en Venezuela

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, escribió en otro segundo mensaje Trejo en una historia de Instagram. El mensaje ha sido difundido por otras personas en un afán de ayudarlo a dar con información de sus familiares.