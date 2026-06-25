“Quiero creer que no estaban ahí”: futbolista Lucas Trejo tras desaparición de su familia en Venezuela

El futbolista argentino Lucas Trejo sigue buscando a su familia luego de que desapareciera tras el colapso del edificio donde residían en Playa Grande, La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos de magnitud que sacudieron Venezuela.
Los movimientos telúricos ocurrieron la tarde del 24 de junio de 2026 y provocaron severos daños en distintas regiones del país. Entre las áreas más golpeadas se encuentra La Guaira, donde decenas de edificaciones resultaron afectadas y los socorristas continúan las labores de búsqueda y rescate entre los escombros.
Trejo, de 38 años, se encontraba en Caracas junto al plantel del Club Sport Marítimo de La Guaira, equipo con el que debía disputar un encuentro de copa local ante Deportivo Miranda en el estadio Brígido Iriarte, cuando ocurrieron los sismos en la zona donde reside su esposa y sus dos hijos.
Mientras el defensor permanecía en la capital venezolana, su esposa Yanina Maranella y sus hijos, Aarón y Ainhoa, se encontraban en Playa Grande, donde residen junto al futbolista en el edificio Cumanagotto, una de las estructuras que colapsó por completo durante el desastre.
Horas después de los terremotos, el jugador pidió ayuda en sus redes sociales para tratar de obtener información sobre el paradero de sus familiares.
“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, escribió en otro segundo mensaje Trejo en una historia de Instagram. El mensaje ha sido difundido por otras personas en un afán de ayudarlo a dar con información de sus familiares.
Además del mensaje, el futbolista publicó una fotografía de su esposa y sus dos hijos con la esperanza de que alguna persona pudiera aportar información sobre ellos en medio del caos generado por los terremotos.
Las autoridades venezolanas declararon estado de emergencia en varias regiones afectadas, mientras continúan los operativos de rescate. Hasta el momento no se sabe de su paradero.
De acuerdo con los reportes, Playa Grande figura entre las zonas más afectadas por los sismos, donde los daños a la infraestructura, las interrupciones en las comunicaciones y el colapso de edificios han complicado las tareas de búsqueda de sobrevivientes.
Usuarios en redes sociales han difundido su mensaje con la esperanza de localizar a su familia, mientras autoridades siguen rescatando cuerpos. Ricardo Ardiles, concuñado de Lucas Trejo, confirmó en un medio argentino que cuando el jugador se trasladó al sector donde ocurrió la tragedia le dijo que su edificio ya no estaba más y que el lugar parecía zona de guerra.