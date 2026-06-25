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Nombres de los estudiantes hondureños afectados tras los terremotos en Venezuela

Los estudiantes fueron trasladados a la sede diplomática hondureña en Venezuela, donde actualmente reciben alojamiento temporal

  • Actualizado: 25 de junio de 2026 a las 12:49
Nombres de los estudiantes hondureños afectados tras los terremotos en Venezuela

Equipos de rescate, autoridades y ciudadanos voluntarios en Venezuela redoblan este jueves los esfuerzos de búsqueda de sobrevivientes entre numerosas edificaciones colapsadas.

 Foto: EFE

Caracas, Venezuela.- Sanos y salvos se encuentran los estudiantes hondureños tras los terremotos registrados la noche del miércoles -24 de junio- en Venezuela, según confirmó Flavia Zamora, directora de Asuntos Consulares.

Al menos 188 muertos y 1,520 heridos dejaron los dos terremotos de magnitud 7.1 y 7.5, y unos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas.

Entre los damnificados se encuentran más de una docena de compatriotas pertenecientes a los departamentos de Francisco Morazán, Santa Bárbara, Olancho, Intibucá y Ocotepeque.

Catorce estudiantes hondureños resultan afectados por terremotos en Venezuela

Zamora indicó que el espacio donde se encontraban los hondureños sufrió afectaciones severas, por lo que están siendo atendidos "por nuestro encargado en la misión diplomática en ese país del sur”.

Explicó que, aunque los alumnos están sanos y salvos, al encontrarse en un país extranjero, "perdieron sus pertenencias por los desastres que ocasionó el terremoto".

Los hondureños fueron trasladados a la sede diplomática hondureña en Venezuela, donde reciben alojamiento temporal, alimentación y acompañamiento mientras se determina cuándo podrán regresar al campus de estudios

Nombres, edades y lugar de origen

Anny Scarleth Avila Avila - 21 años- Francisco Morazán

Lindaura Grisselle Medina Rios - 19 años, Santa Bárbara

Angeles Mariel Aguilar Cano - 20 años, Olancho

Zenia Gomez Lemuz - 25 años, Intibucá

Fabio Elias Estrada Ortega - 23 años, Santa Bárbara

José Armando Pérez Madrid - 23 años, Santa Bárbara

Antony Josué Flores Diaz - 21 años, Francisco Morazán

Karen Elizabeth Nieto Alonzo - 22 años, Francisco Morazán

Carlos Jahir Mejia Pineda - 20 años, Santa Bárbara

Richard Emanuel Rodriguez - 23 años, Santa Bárbara

Kensy Giselle Urbina Banegas - 24 años, Santa Bárbara

Rony Jafet Mejia Pineda - 25 años, Santa Bárbara

Jennifer Sophia Tabata Rosales - 20 años, Olancho

Luis Enrrique Garcia Aguilar - 33 años, Ocotepeque

Caos

El personal de rescate continúa en labores de búsqueda de sobrevivientes en los edificios derrumbados en zonas del oeste de la capital venezolana, como El Paraíso, San Bernardino y Maripérez, y del este como Los Palos Grandes, una de las comunidades más sísmicas de la ciudad, y donde se han observado cuantiosos daños estructurales.

Las maquinarias han comenzado a llegar a las zonas afectadas, luego de varias horas de rescate con palas, carretillas y cuerpo humano.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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