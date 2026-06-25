Nombres de los estudiantes hondureños afectados tras los terremotos en Venezuela

Caracas, Venezuela.- Sanos y salvos se encuentran los estudiantes hondureños tras los terremotos registrados la noche del miércoles -24 de junio- en Venezuela, según confirmó Flavia Zamora, directora de Asuntos Consulares. Al menos 188 muertos y 1,520 heridos dejaron los dos terremotos de magnitud 7.1 y 7.5, y unos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas.

Entre los damnificados se encuentran más de una docena de compatriotas pertenecientes a los departamentos de Francisco Morazán, Santa Bárbara, Olancho, Intibucá y Ocotepeque.

Zamora indicó que el espacio donde se encontraban los hondureños sufrió afectaciones severas, por lo que están siendo atendidos "por nuestro encargado en la misión diplomática en ese país del sur”. Explicó que, aunque los alumnos están sanos y salvos, al encontrarse en un país extranjero, "perdieron sus pertenencias por los desastres que ocasionó el terremoto". Los hondureños fueron trasladados a la sede diplomática hondureña en Venezuela, donde reciben alojamiento temporal, alimentación y acompañamiento mientras se determina cuándo podrán regresar al campus de estudios

Nombres, edades y lugar de origen

Anny Scarleth Avila Avila - 21 años- Francisco Morazán Lindaura Grisselle Medina Rios - 19 años, Santa Bárbara Angeles Mariel Aguilar Cano - 20 años, Olancho Zenia Gomez Lemuz - 25 años, Intibucá Fabio Elias Estrada Ortega - 23 años, Santa Bárbara José Armando Pérez Madrid - 23 años, Santa Bárbara Antony Josué Flores Diaz - 21 años, Francisco Morazán Karen Elizabeth Nieto Alonzo - 22 años, Francisco Morazán Carlos Jahir Mejia Pineda - 20 años, Santa Bárbara Richard Emanuel Rodriguez - 23 años, Santa Bárbara Kensy Giselle Urbina Banegas - 24 años, Santa Bárbara Rony Jafet Mejia Pineda - 25 años, Santa Bárbara Jennifer Sophia Tabata Rosales - 20 años, Olancho Luis Enrrique Garcia Aguilar - 33 años, Ocotepeque

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