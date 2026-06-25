Nombres de los estudiantes hondureños afectados tras los terremotos en Venezuela

Caracas, Venezuela.- Sanos y salvos se encuentran los estudiantes hondureños tras los terremotos registrados la noche del miércoles -24 de junio- en Venezuela, según confirmó Flavia Zamora, directora de Asuntos Consulares.
Al menos 188 muertos y 1,520 heridos dejaron los dos terremotos de magnitud 7.1 y 7.5, y unos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas.
Entre los damnificados se encuentran más de una docena de compatriotas pertenecientes a los departamentos de Francisco Morazán, Santa Bárbara, Olancho, Intibucá y Ocotepeque.
Zamora indicó que el espacio donde se encontraban los hondureños sufrió afectaciones severas, por lo que están siendo atendidos "por nuestro encargado en la misión diplomática en ese país del sur”.
Explicó que, aunque los alumnos están sanos y salvos, al encontrarse en un país extranjero, "perdieron sus pertenencias por los desastres que ocasionó el terremoto".
Los hondureños fueron trasladados a la sede diplomática hondureña en Venezuela, donde reciben alojamiento temporal, alimentación y acompañamiento mientras se determina cuándo podrán regresar al campus de estudios
Nombres, edades y lugar de origen
Anny Scarleth Avila Avila - 21 años- Francisco Morazán
Lindaura Grisselle Medina Rios - 19 años, Santa Bárbara
Angeles Mariel Aguilar Cano - 20 años, Olancho
Zenia Gomez Lemuz - 25 años, Intibucá
Fabio Elias Estrada Ortega - 23 años, Santa Bárbara
José Armando Pérez Madrid - 23 años, Santa Bárbara
Antony Josué Flores Diaz - 21 años, Francisco Morazán
Karen Elizabeth Nieto Alonzo - 22 años, Francisco Morazán
Carlos Jahir Mejia Pineda - 20 años, Santa Bárbara
Richard Emanuel Rodriguez - 23 años, Santa Bárbara
Kensy Giselle Urbina Banegas - 24 años, Santa Bárbara
Rony Jafet Mejia Pineda - 25 años, Santa Bárbara
Jennifer Sophia Tabata Rosales - 20 años, Olancho
Luis Enrrique Garcia Aguilar - 33 años, Ocotepeque
Caos
El personal de rescate continúa en labores de búsqueda de sobrevivientes en los edificios derrumbados en zonas del oeste de la capital venezolana, como El Paraíso, San Bernardino y Maripérez, y del este como Los Palos Grandes, una de las comunidades más sísmicas de la ciudad, y donde se han observado cuantiosos daños estructurales.
Las maquinarias han comenzado a llegar a las zonas afectadas, luego de varias horas de rescate con palas, carretillas y cuerpo humano.