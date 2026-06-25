Guatemala se solidariza con Venezuela tras terremotos que dejaron al menos 164 muertos

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- El Gobierno de Guatemala se solidarizó este jueves con el pueblo de Venezuela tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la víspera el país suramericano, una catástrofe que ya deja al menos 164 muertos y 971 heridos, según el último balance de las autoridades venezolanas.

"El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresa su solidaridad con el pueblo venezolano", dijo la Cancillería a través de un comunicado de prensa, al tiempo que informó que, hasta el momento, no se tiene reporte de ciudadanos guatemaltecos afectados por los sismos.

La Cancillería del país centroamericano detalló que permanece atenta al desarrollo de la emergencia y habilitó líneas telefónicas de asistencia consular para sus connacionales en la región.