La comunidad LGBTQ de Croacia sufre una crisis de salud mental

Esa agresión y la violencia posterior provocaron episodios de ansiedad que persiguieron a Zahtila durante años.

“Cuando un hombre con aspecto de macho camina hacia mí por la calle, mi corazón comienza a latir con fuerza, me pongo pálido, me paralizo (...) luego me doy cuenta de que es sólo un tipo que pasó, pero siento como si alguien me hubiera golpeado en el estómago”.

Tristemente esta experiencia es común para muchos en la comunidad LGBTQ de Croacia.