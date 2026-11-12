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Claudia Sheinbaum confirma llegada a México de Nadia Beller tras recibir asilo diplomático

La abogada y consultora política boliviana Nadia Beller llegó a México tras recibir asilo diplomático y abandonar su país con un salvoconducto

  • Actualizado: 12 de noviembre de 2026 a las 15:38
Claudia Sheinbaum confirma llegada a México de Nadia Beller tras recibir asilo diplomático

México recibe a Nadia Beller, abogada que denunció intento de feminicidio por parte de su expareja.

 Foto: Agencia EFE

Ciudad de México, México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que la abogada y consultora política boliviana Nadia Beller, expareja del estratega argentino Fernando Cerimedo, acusado de ordenar un intento de feminicidio en su contra en Bolivia, ya se encuentra en territorio mexicano tras recibir asilo diplomático.

"Ya está aquí, ya está en México", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, un día después de que el Gobierno boliviano concediera el salvoconducto que permitió a Beller abandonar el país.

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Sheinbaum explicó que la abogada deberá reunirse con representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para determinar si desea permanecer en México o continuar su viaje hacia otro país.

"Ella solicitó el asilo. Se le dieron las condiciones para llegar a México y ya tiene que verse cuál es la intención de ella al llegar a México", señaló.

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La presidenta justificó la protección otorgada a Beller por las amenazas que, según dijo, enfrentaba tras denunciar a su expareja por un intento de feminicidio, así como por sus señalamientos sobre presuntas operaciones de injerencia política en América Latina.

"Ella ha estado denunciando la participación de su expareja en las elecciones de distintos países y en la búsqueda, a través de las redes sociales, de la desestabilización de gobiernos progresistas o gobiernos humanistas en América Latina", sostuvo.

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Redacción web
Agencia EFE

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