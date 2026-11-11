Expareja de Cerimedo sale de Bolivia tras recibir el salvoconducto para viajar a México

La Paz, Bolivia.- La Cancillería de Bolivia otorgó el salvoconducto a la abogada Nadia Beller, expareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo, y confirmó que salió del país tras recibir asilo diplomático por parte de México.

El Ministerio de Exteriores dijo en un comunicado que el salvoconducto solicitado para Beller, quien estaba en la Embajada mexicana desde la semana pasada, fue entregado durante "las primeras horas del 11 de noviembre".

La Cancillería señaló que, en coordinación con el Ministerio de Gobierno (Interior) y la Dirección de Migración, acompañó el procedimiento correspondiente, "habiéndose concretado la salida" de la consultora política del territorio boliviano "durante la mañana de este miércoles".

Beller aseguró hace unos días en sus redes sociales que sufría "acoso y revictimización por parte del Estado boliviano" porque, según dijo, la Policía la seguía "ilegalmente", pese a que la Fiscalía dio curso a su solicitud para retirarle la custodia policial al ser testigo protegida en una de las causas penales abiertas contra Cerimedo en Bolivia.