  1. Inicio
  2. · Mundo

Expareja de Cerimedo sale de Bolivia tras recibir el salvoconducto para viajar a México

Tras varios días en la Embajada mexicana, Beller obtuvo el salvoconducto solicitado para salir de Bolivia y viajar a México este miércoles 11 de noviembre

  • Actualizado: 11 de noviembre de 2026 a las 10:06
Expareja de Cerimedo sale de Bolivia tras recibir el salvoconducto para viajar a México

Beller aseguró hace unos días en sus redes sociales que sufría "acoso y revictimización por parte del Estado boliviano".

 Foto: EFE

La Paz, Bolivia.- La Cancillería de Bolivia otorgó el salvoconducto a la abogada Nadia Beller, expareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo, y confirmó que salió del país tras recibir asilo diplomático por parte de México.

El Ministerio de Exteriores dijo en un comunicado que el salvoconducto solicitado para Beller, quien estaba en la Embajada mexicana desde la semana pasada, fue entregado durante "las primeras horas del 11 de noviembre".

La Cancillería señaló que, en coordinación con el Ministerio de Gobierno (Interior) y la Dirección de Migración, acompañó el procedimiento correspondiente, "habiéndose concretado la salida" de la consultora política del territorio boliviano "durante la mañana de este miércoles".

Beller aseguró hace unos días en sus redes sociales que sufría "acoso y revictimización por parte del Estado boliviano" porque, según dijo, la Policía la seguía "ilegalmente", pese a que la Fiscalía dio curso a su solicitud para retirarle la custodia policial al ser testigo protegida en una de las causas penales abiertas contra Cerimedo en Bolivia.

Chile investigará a Fernando Cerimedo por presunto uso de bots en campañas políticas

El Gobierno boliviano confirmó el domingo que México concedió asilo diplomático a Beller y que solicitó un salvoconducto para que la consultora salga del país.

Cerimedo está encarcelado preventivamente en Bolivia desde agosto, tras un ataque armado perpetrado por desconocidos contra Beller.

Por este caso el argentino está acusado de tentativa de feminicidio, como supuesto autor intelectual del ataque, y también afronta otros procesos por supuesta violencia familiar y doméstica contra Beller y por presunto enriquecimiento ilícito.

Estos casos pusieron en la mira la relación de Cerimedo con el Gobierno de Rodrigo Paz, por una supuesta influencia del argentino en el Ejecutivo, según aseguran sus detractores.

“No es conmigo”: Nasry Asfura se desmarca de Fernando Cerimedo

Desde la detención de Cerimedo han sido difundidos una decena de audios de supuestas conversaciones entre el argentino y miembros del Gobierno de Paz, cuya autenticidad será investigada por la Fiscalía mediante una comisión creada la semana pasada.

En una reciente entrevista con EFE en Madrid, el presidente Paz, instó a la Justicia a investigar "todo lo que tenga que investigar" sobre el caso de Cerimedo.

En cuanto a la relación de su Gobierno con Cerimedo, el mandatario indicó que el consultor argentino "tenía un trabajo y lo cumplió en el tema mediático". "Todo lo demás se tiene que investigar, así de claro", añadió.

¿Quién es Fernando Cerimedo, asesor de campaña del Partido Nacional arrestado en Bolivia?

El consultor formó parte de la estrategia de comunicación del mandatario argentino, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias