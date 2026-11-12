Claudia Sheinbaum confirma llegada a México de Nadia Beller, expareja de Cerimedo, tras recibir asilo diplomático

Ciudad de México, México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que la abogada y consultora política boliviana Nadia Beller, expareja del estratega argentino Fernando Cerimedo, acusado de ordenar un intento de feminicidio en su contra en Bolivia, ya se encuentra en territorio mexicano tras recibir asilo diplomático. "Ya está aquí, ya está en México", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, un día después de que el Gobierno boliviano concediera el salvoconducto que permitió a Beller abandonar el país.

Sheinbaum explicó que la abogada deberá reunirse con representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para determinar si desea permanecer en México o continuar su viaje hacia otro país. "Ella solicitó el asilo. Se le dieron las condiciones para llegar a México y ya tiene que verse cuál es la intención de ella al llegar a México", señaló.