Capitán es culpable por incendio que provocó la muerte de 34 personas

“Al no cumplir con sus responsabilidades como capitán del Conception, Boylan fue responsable de la desastrosa pérdida de 34 personas que sufrieron muertes agonizantes”, comentó Donald Alway, funcionario del FBI en Los Ángeles, citado en un comunicado de prensa de la oficial del fiscal de California Central.

En los diez días de audiencia del juicio quedaron de manifiesto una serie de faltas por parte del capitán, en particular no haber delegado una persona de guardia, no haber realizado ejercicios contra incendio y no haber intentado utilizar equipo contra el fuego.