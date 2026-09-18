Cae en Alicante uno de los 12 fugitivos británicos más buscados por estafa

Según el cuerpo policial, este individuo había sido incluido en la campaña internacional 'Most Wanted' (Los más buscados) impulsada por el Reino Unido para localizar a delincuentes vinculados al crimen organizado que podrían ocultarse en España.

Alicante, España.- La Guardia Civil española detuvo en la costa de Orihuela (Alicante, sureste) a uno de los doce fugitivos más buscados del Reino Unido , un británico de 51 años al que se buscaba por una condena de ocho años y medio de cárcel por delitos de estafa y blanqueo de capitales .

La detención se produjo a raíz de una investigación del equipo de la Guardia Civil de Alicante por un homicidio cometido en la costa, pesquisas que condujeron hasta un hombre cuya identificación reveló que se encontraba reclamado por las autoridades británicas.

Sobre él pesaba una orden internacional de busca y captura con fines de extradición emitida por el Reino Unido, donde tiene pendiente de cumplimiento una condena de ocho años y medio de prisión por delitos de estafa y blanqueo de capitales.

En el registro de su domicilio se intervinieron 22.000 euros en efectivo y varios documentos de identidad falsos con los que se identificaba, por lo que se le atribuye además un presunto delito de falsedad documental.

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No es el primer fugitivo de esa lista de más buscados localizado en España, ya que el pasado mayo, coincidiendo con la presentación de la campaña en Alicante, la Guardia Civil detuvo a otro de los reclamados por el Reino Unido en el marco de una operación contra una red dedicada al tráfico de drogas y a la falsificación de documentos.

El detenido en Orihuela ya ha sido llevado ante la justicia para ser puesto a disposición de la Audiencia Nacional, competente en materia de extradición. EFE