Australia pone bajo la lupa a videojuego Roblox por denuncias de acoso

Sídney, Australia.- Las autoridades australianas emitieron este martes un aviso al videojuego en línea Roblox y anunciaron que pondrán a prueba sus sistemas de seguridad, tras reiteradas denuncias sobre el uso de la plataforma para el acoso y la captación sexual de menores. El regulador australiano de seguridad en Internet (eSafety) notificó al videojuego de la decisión, según informó hoy en un comunicado que indica que evaluará de primera mano la eficacia real de las medidas de protección de menores adoptadas la empresa. La actuación del regulador se produce en paralelo a la aplicación en Australia de una de las normativas más estrictas del mundo contra el uso de redes sociales por parte de menores de 16 años, en vigor desde el 10 de diciembre.

Entre las medidas adoptadas por Roblox cuyo cumplimiento evaluará eSafety figuran que las cuentas de menores de 16 años sean privadas por defecto, el bloqueo del contacto con adultos sin consentimiento parental y la desactivación inicial de funciones de chat hasta que se complete un proceso de estimación de edad. La plataforma comunicó a finales de 2025 que había cumplido con esas obligaciones. Sin embargo, eSafety mantiene su seguimiento para determinar si el cumplimiento de las medidas es efectivo, y si nuevas funciones introducidas por la plataforma respetan los estándares exigidos.

"Seguimos profundamente preocupados por los informes persistentes sobre la explotación de niños y su exposición a material dañino en este servicio", señaló en el texto la principal responsable del organismo regulador, Julie Inman Grant. El aviso de eSafety llega justo dos meses después de la entrada en vigor en Australia de la prohibición de uso de redes sociales a menores de 16 años, que obliga a las plataformas a verificar la edad de los usuarios y prevé multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 29 millones de euros o 32 millones de dólares) para las empresas que no adopten "medidas razonables". La ley ha situado a las tecnológicas bajo una presión regulatoria inédita.