Steve Bannon le dijo a Epstein que financiaran organizaciones católicas para "derribar a Francisco"

Washington, Estados Unidos.- El pedófilo Jeffrey Epstein y el exjefe de campaña de Donald Trump, Steve Bannon, intercambiaron mensajes sobre financiar organizaciones católicas para incursionar en el Vaticano con la intención de deponer al papa Francisco, de acuerdo con unos correos que fueron hechos públicos en la ultima tanta de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia.

En un intercambio de correos, Bannon le dice a Epstein: "Derribemos a Francisco", y agrega que también deberían atacar a Hillary y Bill Clinton; el presidente de China, Xi Jin Pin, y a la Unión Europea.

Además, se ha publicado un video de una larga entrevista entre Bannon y Epstein grabada en 2019, poco antes del arresto del financista, en la que ambos hablan de política, economía y otros temas mientras muestran una relación más cercana de lo que se conocía públicamente, lo que ha reavivado el debate sobre la red de contactos de Epstein con poderosos y figuras mediáticas.