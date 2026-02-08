  1. Inicio
  2. · Mundo

Steve Bannon le dijo a Epstein que financiaran organizaciones católicas para "derribar a Francisco"

En los correos, el exjefe de campaña de Trump con el pedófilo Epstein le decía que debía atacar a Bill y Hillary Clinton, a Xi Jin Pin y la Unión Europea

  • Actualizado: 08 de febrero de 2026 a las 16:42
Steve Bannon le dijo a Epstein que financiaran organizaciones católicas para derribar a Francisco

Bannon también habría sugerido a Epstein sobre cómo cambiar la narrativa en torno a sus crímenes pasados.

 Foto: EFE

Washington, Estados Unidos.- El pedófilo Jeffrey Epstein y el exjefe de campaña de Donald Trump, Steve Bannon, intercambiaron mensajes sobre financiar organizaciones católicas para incursionar en el Vaticano con la intención de deponer al papa Francisco, de acuerdo con unos correos que fueron hechos públicos en la ultima tanta de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia.

En un intercambio de correos, Bannon le dice a Epstein: "Derribemos a Francisco", y agrega que también deberían atacar a Hillary y Bill Clinton; el presidente de China, Xi Jin Pin, y a la Unión Europea.

Además, se ha publicado un video de una larga entrevista entre Bannon y Epstein grabada en 2019, poco antes del arresto del financista, en la que ambos hablan de política, economía y otros temas mientras muestran una relación más cercana de lo que se conocía públicamente, lo que ha reavivado el debate sobre la red de contactos de Epstein con poderosos y figuras mediáticas.

Andrés Pastrana y Carlos Slim figuran en los archivos del caso Jeffrey Epstein

Las nuevas revelaciones también confirman intercambios entre Epstein y el multimillonario Elon Musk, quien le escribió en 2013 para coordinar una posible visita a sus propiedades en el Caribe.

La semana pasada, el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de páginas de documentos, 2.000 videos y 180.000 imágenes relacionados con la investigación.

Legisladores y víctimas criticaron el proceso por demoras, redacciones defectuosas y la exposición involuntaria de nombres de sobrevivientes, incluidas decenas de menores, lo que llevó al retiro temporal de miles de archivos mientras se revisan los procedimientos de protección de datos sensibles.

Presidentes y multimillonarios, las personas más poderosas mencionadas en expedientes de Epstein

Por su parte, el presidente, Donald Trump, dijo este lunes en la Casa Blanca que consideraba que el Departamento de Justicia debía dejar de lado el caso Epstein y volvió a negar cualquier tipo de implicación con el pedófilo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias