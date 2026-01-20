  1. Inicio
En marzo inicia el juicio de joven acusada de abusar de sus hijastros

El juicio contra Katherine Yulibeth Romero Soto (de 28 años) está programado para los días 2 y 3 de marzo

  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 06:18
La fiscalía tiene varias pruebas contra Katherine Yulibeth Romero Soto.

 Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- Las pruebas aportadas por la Fiscalía permitieron que el proceso contra Katherine Yulibeth Romero Soto, acusada de abusar sexualmente de sus dos hijastros menores de edad, avance a la etapa de juicio oral, programada para los días 2 y 3 de marzo.

Equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) capturaron a Romero Soto el 26 de mayo de 2025 en un centro comercial de esta ciudad, luego de que la madre de los menores, un adolescente de 14 años y una niña de 10, interpusiera la denuncia formal ante las autoridades.

El Ministerio Público informó en su momento que contaba con suficientes elementos probatorios contra la joven de 28 años, quien enfrenta cargos por los delitos de violación continuada calificada y otras agresiones sexuales continuadas calificadas.

Entre las pruebas presentadas figuras vacías telefónicas correspondientes a un testigo protegido, los cuales revelarían mensajes que comprometerían a la procesada, según indicaron fiscales a cargo del caso.

Las pruebas también incluyen los testimonios de los menores, admitidos como prueba anticipada, así como el dictamen médico-forense. Las investigaciones de la Fiscalía señalan además que los abusos habrían iniciado cuando el menor tenía ocho años y desde entonces habrían sido recurrentes.

De acuerdo con el expediente judicial, Katherine Yulibeth Romero Soto presuntamente cometía los delitos de los que se le acusa cuando los menores quedaron bajo su cuidado durante las visitas a su padre.

Actualmente, la imputada guarda prisión en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, ubicada en Támara, Francisco Morazán.

