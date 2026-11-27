Ciudad de México, México.- El alcalde del municipio de Atzitzintla, Eduardo Velázquez Medina, en el central estado de Puebla, fue arrestado por agentes de seguridad por sus presuntos vínculos con una grupo delictivo dedicado al robo de transporte de carga, informaron este jueves 26 de noviembre las autoridades mexicanas.

En un comunicado conjunto, distintas agencias del Gabinete de Seguridad mexicano señalaron que sobre el alcalde pesaba una orden de captura por los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo agravado.

Agregaron que la detención del funcionario es parte del plan para desarticular al grupo delictivo denominado 'Los Zúñiga', dedicado al robo de vehículos de carga, cuyo principal corredor de operaciones era la carretera federal, Puebla-Veracruz, así como a la comisión de delitos de extorsión, secuestro exprés y contra la salud.