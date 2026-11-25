La familia de Fredys Ortega, un hondureño que falleció en San Diego, California, Estados Unidos, solicita ayuda económica para repatriar sus restos y darle sepultura en su país natal. Aquí los detalles del suceso:
El compatriota residía en San Diego, California, donde trabajaba como barbero. Sus familiares no informaron las causas ni las circunstancias de su fallecimiento.
Mediante una publicación en redes sociales, Brigitte Medina, hermana de él, pidió apoyo para reunir el dinero necesario para el traslado.
"Buenas tardes amigos y familiares, soy la hermana de Fredys, más conocido por todos sus amigos como 'la vaca'. Su partida deja un profundo vacío en mi corazón y en el de mi familia", escribió Medina
La familiar explicó que iniciaron una recaudación de fondos para cubrir los gastos de repatriación y pidió compartir la publicación.
"Estamos recaudando fondos para trasladarlo a Honduras, cualquier ayuda es bienvenida. Por favor, ayúdenme a compartir esta publicación. "Muchas gracias de antemano. También estamos recibiendo ayuda en Honduras", agregó.
"Ayúdanos a llevar a nuestro hermano a casa. Estamos recaudando fondos para trasladar a nuestro hermano desde Estados Unidos hasta Honduras, donde deseamos darle una despedida digna junto a sus seres queridos", señala el mensaje.
Fredys Ortega era un barbero reconocido en la comunidad donde residía en San Diego, California. Desde que salió de Honduras, buscó oportunidades laborales para salir adelante y construir una vida en Estados Unidos.
La barra del Olimpia, "Villalbos Ultra Fiel", también lamentó el fallecimiento del joven hondureño, quien era aficionado del equipo de la Liga Nacional.
Si desea apoyar a la familia de Fredys Ortega con los gastos de repatriación, puede ingresar al siguiente enlace: GoFundMe.