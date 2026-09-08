Detenido alcalde de Esperanza, Isaac Rodríguez Ochoa, por nexos con el crimen en México

Ciudad de México, México.- El alcalde del municipio de Esperanza, Isaac Rodríguez Ochoa, fue detenido este lunes por fuerzas federales y estatales tras ser señalado como presunto integrante de una red criminal vinculada al robo de transporte de carga, extorsión y secuestro en el estado de Puebla (centro).

Junto al presidente municipal fue arrestada la exdirectora de Seguridad Pública de la misma población, Abigail 'N', y su hermano Manuel 'N', acusados de usar la estructura institucional para facilitar las operaciones delictivas en el corredor vial Puebla–Veracruz.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó a través de una publicación en la red social X la captura de nueve personas en total, a quienes las autoridades aseguraron 35 armas de fuego, incluidos dos fusiles de alta potencia, vehículos blindados, drones y equipo táctico.