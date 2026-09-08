Piden a la CIDH medidas de protección para abogada Thelma Montenegro

San José, Nicaragua.- Dos organizaciones humanitarias solicitaron este lunes medidas de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de la abogada opositora nicaragüense Thelma Montenegro, "quien está en situación de detención arbitraria y desaparición forzada y expuesta a un grave riesgo de daño irreparable a su vida, integridad y libertad personal". Montenegro, de 54 años, es defensora de derechos humanos y madre de tres hijos adultos, indicaron en una declaración el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que pidieron a la CIDH las medidas de protección. "Su detención arbitraria y posterior desaparición son un acto de represalia por la búsqueda incansable de justicia, y forman parte de la persecución y violencia dirigida contra distintos integrantes de su familia en el marco de la represión desplegada en Nicaragua contra personas opositoras al gobierno o percibidas como tales", argumentaron las organizaciones.

Las colectivos solicitantes explicaron que la abogada acudió el pasado 19 de agosto a la delegación policial de Santa María de Pantasma, provincia Jinotega, norte de Nicaragua, con el propósito de renovar su licencia de conducción, y "una vez en el lugar fue detenida arbitrariamente y las autoridades le incautaron su teléfono celular y documentos personales". Tras permanecer retenida durante tres días fue puesta en libertad el 22 de agosto. Al día siguiente, las autoridades policiales volvieron a requerir su presencia bajo el supuesto de que debía acudir para recuperar las pertenencias que le habían sido confiscadas durante la primera detención, y cuando se presentó fue de nuevo privada de la libertad, añadieron. Montenegro, crítica con el Gobierno de Nicaragua que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, y miembro de la Asociación Madres de Abril, es hermana de Oliver Montenegro, asesinado en enero de 2019 en su finca en el municipio El Cuá (norte). Posteriormente, en junio de ese mismo año, fueron asesinados su hermano Edgar Montenegro y su hijo de crianza Yalmar Zeledón, en Honduras, donde buscaban refugio. En agosto del mismo 2019 fue asesinado su esposo, Francisco Blandón Herrera, en la ciudad de Wiwilí, fronterizo con Honduras. "Los hechos sufridos por la familia no se han limitado a un episodio aislado, sino que han comprendido una serie de actos sistemáticos y continuados a lo largo del tiempo", advirtieron las organizaciones.