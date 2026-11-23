La Fiscalía del estado mexicano de Quintana Roo informó este viernes de la detención de la exalcaldesa de Playa del Carmen (en la costa mexicana del Mar Caribe), Roxana Lili Campos, por su probable participación en hechos "constitutivos del delito de uso indebido de atribuciones y facultades" durante su gestión, entre 2021 y 2024.