El hondureño Arnol Xavier Amaya Gómez, de 30 años, falleció tras sufrir un accidente mientras participaba en una competencia de motocross en Conroe, cerca de Houston, Texas, Estados Unidos.
El joven era originario del municipio de Gracias, departamento de Lempira. Sin embargo residía en Texas.
El accidente ocurrió en las instalaciones de 3 Palms Action Sports Park, un complejo deportivo ubicado en Conroe, Texas, dedicado a la práctica del motocross.
Se informó que durante una de estas actividades sufrió el accidente que terminó con su vida. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por sus familiares.
Su hermana Marie Amaya compartió un emotivo mensaje en Facebook para expresar el sufrimiento que le causa su partida.
"Quiero que todo esto sea mentira, mi hermanito del alma, porque tú, mi eterno amor, me vas a doler toda la vida", escribió.
La administración de 3 Palms Action Sports Park expresó su solidaridad con la familia Amaya ante la pérdida.
Arnol Amaya era muy estimado en Gracias, Lempira. Además, se conoció que estaba casado y era padre de dos hijas, quienes enfrentan la pérdida de su progenitor.
Amigos organizaron campañas de recaudación de fondos para apoyar la repatriación de su cuerpo a Honduras.
Para ayudar a cubrir los gastos pueden ingresar al siguiente enlace: Campaña de recaudación para Arnol Amaya en GoFundMe