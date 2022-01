Qué se sabe del caso de Nohemí y Julissa, las jóvenes descuartizadas en la frontera de México

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Los cuerpos de Nohemí y Julissa fueron hallados desmembrados y esparcidos en bolsas la semana pasada en la carretera Juárez-Porvenir, en la zona fronteriza de México y Estados Unidos.



Su caso estremeció a los mexicanos, quienes piden justicia y que se encuentre a los resposables del terrible hecho.



El lunes 17 de enero, los familiares de las víctimas acudieron a la fiscalía para identificar y reclamar los restos para darles sepultura.

Esto es lo que sabe de este caso a una semana del femicidio doble:

1. Las jóvenes eran pareja y tenían tres hijos juntas.



2. La Fiscalía Especializada de la Mujer de México dijo que está investigando el caso, pero no ha dado nuevos detalles sobre el doble crimen.



3. De acuerdo con el Fiscal General del Estado, Roberto Javier Fierro Duarte, este caso no sería un crimen de odio.



4. "Hay avances importantes en las investigaciones”, dijo el fiscal del Distrito Zona Norte de Chihuahua, Jesús Carrasco Chacón, en un comunicado de prensa tras una reunión con representantes de organizaciones LGTBQ de Ciudad Juárez el jueves. Sin embargo, el fiscal no dio detalles.



De acuerdo con datos presentados esta semana por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México registró 1,004 feminicidios en 2021, 2.66 % más que en 2020.

