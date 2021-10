Se ahogan 11 estudiantes que limpiaban un río en Indonesia

YAKARTA, INDONESIA.- Once estudiantes se ahogaron y otros 10 fueron rescatados durante una excursión escolar para limpiar un río en la provincia indonesia de Java Occidental, dijeron funcionarios el sábado.



Según las autoridades, 150 alumnos de una escuela secundaria islámica participaban el viernes en las tareas de limpieza de las orillas del río Cileueur cuando 21 de ellos se cayeron al agua.



“El tiempo era bueno y no hubo crecidas repentinas", dijo Deden Ridwansyah, director de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Bandung. “Los niños que se ahogaron estaban agarrados los unos a los otros de la mano. Uno resbaló y los demás lo siguieron".



Residentes en la zona y un equipo de rescatistas lograron salvar a 10 de los jóvenes, que fueron trasladados a un hospital cercano.



Al parecer, los estudiantes no llevaban equipos de flotación. Algunos reportes indicaron que en el momento del accidente estaban tratando de cruzar el río, que es un lugar popular para las prácticas de rafting y tubing.



Las lluvias suelen provocar frecuentes deslaves e inundaciones repentinas en Indonesia.