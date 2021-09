Caso Gabby Petito: Brian Laundrie discutió en un restaurante antes de que ella desapareciera

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- El caso de Gabby Petito, la dulce camarera que desapareció durante un viaje junto a su novio Brian Laundrie y posteriormente fue encontrada muerta, sigue en investigación y cada vez surgen más pistas para esclacer los hechos.

Recientemente, una pareja testificó haber visto a la joven en un restaurante el mismo día que desapareció. Ahí, junto a su novio, protagonizó una bochornosa discusión con una mesera del lugar.

"Tengo escalofríos en este momento", dijo Nina Celie Angelo a Fox News Digital el miércoles. "Es una locura porque no fue solo como si los cruzáramos en la calle, fue un incidente en toda regla", agregó.

LEA: Publican video de Gabby Petito en pelea con su novio semanas antes de desaparecer

Asimismo, Angelo contó que junto a su novio Mathew, salieron a almorzar en Merry Piglets, un restaurante Tex-Mex, entre la 1 y las 2 p.m. en agosto El 27, cuando de pronto vieron a Laundrie agitado en medio de la discusión. Sin embargo, la mujer no pudo comprender la raíz del problema, aunque supuso que se trataba sobre el dinero o la factura.

Angelo, quien se dedica a la fotografía, describió el lenguaje corporal de Laundrie como "agresivo", además, dijo que parecía drogado, que se fue y regresó unas cuatro veces. Agregó que Petito entró y se disculpó por el comportamiento de su novio.

Cuatro horas y media después, una pareja de blogs de viajes pasó junto a la camioneta de Petito en un campamento al norte de la ciudad.

ADEMÁS: Un viaje, una pelea y un misterioso silencio: cronología de la desaparición de Gabby Petito

Por su parte, el personal del restaurante confirmó la presencia de la pareja en la fecha mencionada y notificaron al FBI de lo sucedido, sin embargo, respecto a la discusión dijeron que el restaurante pasa muy lleno en verano, por lo que no recuerdan el incidente. "Les dejamos hacer su trabajo al FBI y estamos respetando a la familia de Gabby y no tenemos nada más que comentar", explicaron.

Tras volver a su casa en Nueva Orleans, la pareja fue embestida por el huracán Ida, pero al trascender los videos e información sobre el caso se dieron cuenta que la misma pareja que habían visto era la que estaba desaparecida.

"Él me dice, 'Nina, esa era la pareja peleando en el restaurante'", dijo Angelo. "Y me detuvo en seco. Sentí como si la sangre abandonara mi cuerpo. Pensé, 'Dios mío, me olvidé por completo de ese incidente'".

Por su lado, la England reveló que Petito parecía "visiblemente molesta" con Laundrie mientras acosaba al personal del restaurante.

ES DE INTERÉS: Publican llamada del 911 sobre pelea entre Gabby Petito y Brian Laundrie: 'La abofeteó'

Los hechos

Gabby Petito desapareció después de haber partido con Laundrie rumbo al oeste de Estados Unidos con el objetivo de visitar diferentes parques nacionales. Durante el camino se pelearon y Laundrie retornó solo a la casa de sus padres en North Port, el pasado 1 de septiembre.

Según se conoció, Gabby -la mayor de seis hermanos- renunció a su trabajo y emprendió una aventura en campo traviesa con su novio, documentando su viaje en una serie de publicaciones de apariencia idílica por medio de Instagram.

El FBI informó el pasado19 de septiembre sobre el hallazgo de un cadáver en una zona remota del Bosque Nacional Bridger-Teton y que parecía coincidir con la "descripción" de la mujer estadounidense. El martes, las autoridades confirmaron que en efecto los restos hallados eran los de Gabby Petito.

La causa de muerte de la joven fue declarada como homicidio, luego de conocer los resultados de la autopsia médico-legal. De momento, su novio Brian permanece prófugo de la justicia tras ser considerado "persona de interés" en la investigación de su muerte.

+: Buscan a Brian Laundrie, novio de Gabby Petito, en una reserva natural en Florida