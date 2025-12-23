Hallan 220 paquetes de droga ocultos en troncos de madera en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá.- Un alijo de 220 paquetes de droga hallados dentro de troncos de madera de teca fueron decomisados por las autoridades de Panamá, que destacaron este martes que se está ante una nueva modalidad utilizada por organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

La incautación tuvo lugar durante una operación desarrollada en un área del distrito de Chepo, provincia de Panamá, en la que fueron aprehendidos dos ciudadanos panameños presuntamente vinculados con el alijo.

El tipo de droga y el peso total del cargamento no fue precisado por las autoridades, pero los paquetes suelen pesar un kilogramo y la sustancia más traficada por Panamá es la cocaína.