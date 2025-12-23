Serios, vestidos de negro y entre luces navideñas: la postal de Navidad de los Trump

Washington, Estados Unidos.- El presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, difundieron este martes su postal navideña, en la que aparecen serios, vestidos de negro y de pie bajo el sello presidencial de la Casa Blanca, rodeados de luces blancas y guirnaldas verdes.

La postal va acompañada de un breve mensaje que dice: "Feliz Navidad de parte del presidente Donald J. Trump y de la primera dama Melania Trump".

La imagen fue tomada el pasado domingo 7 de diciembre por Andrea Hanks, una de las fotógrafas oficiales del mandatario, en el Cross Hall de la Casa Blanca, el largo pasillo central que conecta la Sala Este con el Comedor de Estado.