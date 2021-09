Estremecedores mensajes de la familia de Gabby Petito tras brutal hallazgo

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Horas después de que el FBI anunciara el hallazgo de un cadáver que "coincidía con la descripción" de Gabrielle Petito, los familiares de la joven estadounidense de 22 años publicaron una serie de estremecedores mensajes en las redes sociales.



El padre de Gabby, Joseph Petito, y su hermano menor, TJ Schmidt, se refirieron a través de Instagram a los restos humanos encontrados en el Bosque Nacional Bridger Teton.

"Gabby Petito tocó el mundo", escribió en su publicación un conmocionado Joseph, quien incluyó una foto de su hija posando frente a un mural de alas de ángel.



Su hermano menor, TJ, compartió una imagen de Gabby de pie con un mural de ángel similar, mostrándose muy sonriente en dicha imagen.



"Ni siquiera sé qué decir. Estoy totalmente perdido. Mi corazón está destrozado #JusticiaParaGabby", escribió TJ.



"Hoy temprano, se descubrieron restos humanos, de acuerdo con la descripción de Gabrielle 'Gabby' Petito. No se ha completado la identificación forense completa para confirmar al 100 por ciento que encontramos a Gabby, pero su familia ha sido notificada de este descubrimiento. La causa de la muerte no se ha determinado en este momento", fue lo que informaron las autoridades ante los medios de comunicación.

Los hechos

En julio de este año, Laundrie y Petito emprendieron un viaje a bordo de una furgoneta con destino a las reservas y parques nacionales del oeste de Estados Unidos. Sin embargo, el 1 de septiembre, el joven regresó en el mismo vehículo y sin su novia a la casa familiar, donde ambos residían.



Después de días de no saber nada de "Gabby", de quien sus padres supieron por última vez mientras estaba en el Parque Nacional Grand Teton, sus parientes reportaron su ausencia el 11 de septiembre, provocando que las autoridades dieran comienzo a intensas búsquedas en todo el territorio norteamericano.



No obstante, la Policía de North Port aseguró que el caso es ahora de "varias personas desaparecidas" y que por el momento no se trata de ninguna investigación criminal.

Su novio se encuentra desaparecido

Los familiares de Gabby Petito han reportado la desaparición de Brian Laundrie, quien ha guardado silencio tras la misteriosa desaparición de su prometida.



Según el reporte, el paradero de Brian "se desconoce actualmente". Sus padres aseguran que no saben de él desde el 14 de septiembre, cuatro días después de que se conociera que regresó a su casa solo, sin su novia, luego de haber estado fuera por más de dos meses recorriendo los lugares más emblemáticos de EE UU.



El portavoz de la policía de North Pole, Josh Taylor, informó: "Hemos intentado hablar con su familia toda la semana, hablar con Brian, y ahora nos llamaron el viernes, fuimos a la casa y dicen que ahora que no han visto a su hijo (...) Así que estamos trabajando en esos detalles mientras hablamos. Es otro giro en esta historia".



Más tarde, la desaparición de Laundrie fue confirmado por su abogado a través de un comunicado en el que dijo: "El FBI se encuentra actualmente en la residencia de Laundrie retirando pertenencias para ayudar a localizar a Brian. A partir de ahora, el FBI está buscando a Gabby y Brian".

