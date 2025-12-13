Paracaidista queda colgado del ala de un avión en Australia ¿Logró salvarse?

Sídney, Australia.- Un paracaidista quedó suspendido de la cola de una avioneta a unos 4.500 metros de altura tras desplegarse accidentalmente su paracaídas de reserva durante un salto en el norte de Australia, un incidente del que logró salir con heridas leves, confirmó este viernes a EFE la Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte (ATSB).

El suceso ocurrió el pasado 20 de septiembre sobre el aeropuerto de Tully, en el estado de Queensland, cuando una aeronave Cessna Caravan transportaba a 17 paracaidistas para un salto en formación desde 15.000 pies o 4.500 metros de altura, si bien no ha salido a la luz hasta ahora.

Al iniciarse la maniobra de salida, el asa del paracaídas de reserva de uno de ellos se enganchó en el flap del ala, provocando su despliegue inmediato. El paracaidista fue arrastrado hacia atrás y golpeó con las piernas el estabilizador horizontal izquierdo, que sufrió daños importantes, mientras el paracaídas quedaba enredado en la cola del avión, dejándolo colgado bajo la aeronave.