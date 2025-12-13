Accidente de autobús en la carretera de Hidalgo, México, deja al menos cinco fallecidos

Hidalgo, México.-La madrugada de este sábado 13 de diciembre se registró un accidente de autobús en el municipio de Tlanchinol, Hidalgo, en México con un saldo preliminar de al menos cinco personas fallecidas y más de 20 lesionadas, informaron autoridades. El accidente ocurrió en el kilómetro 181 de la carretera México–Tampico, a la altura de la entrada a la comunidad de Santa María, donde un autobús que cubría la ruta Pachuca–Huejutla, perdió el control y se precipitó hacia una barranca.

Tras el percance, elementos de la Guardia Nacional, policías municipales y diversos cuerpos de emergencia se movilizaron al lugar para realizar las labores de rescate, logrando extraer con vida a varios pasajeros que viajaban en la unidad siniestrada.

Las personas lesionadas fueron atendidas y trasladadas a centros hospitalarios para recibir atención médica. Al sitio también acudieron autoridades ministeriales para llevar a cabo las diligencias correspondientes y se dio a conocer una lista preliminar de los pasajeros que resultaron heridos en el accidente.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Inician investigación por el accidente