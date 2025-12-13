Accidente de autobús en la carretera de Hidalgo, México, deja al menos cinco fallecidos

Hidalgo, México.-La madrugada de este sábado 13 de diciembre se registró un accidente de autobús en el municipio de Tlanchinol, Hidalgo, en México con un saldo preliminar de al menos cinco personas fallecidas y más de 20 lesionadas, informaron autoridades.
El accidente ocurrió en el kilómetro 181 de la carretera México–Tampico, a la altura de la entrada a la comunidad de Santa María, donde un autobús que cubría la ruta Pachuca–Huejutla, perdió el control y se precipitó hacia una barranca.
Tras el percance, elementos de la Guardia Nacional, policías municipales y diversos cuerpos de emergencia se movilizaron al lugar para realizar las labores de rescate, logrando extraer con vida a varios pasajeros que viajaban en la unidad siniestrada.
Las personas lesionadas fueron atendidas y trasladadas a centros hospitalarios para recibir atención médica.
Al sitio también acudieron autoridades ministeriales para llevar a cabo las diligencias correspondientes y se dio a conocer una lista preliminar de los pasajeros que resultaron heridos en el accidente.
Inician investigación por el accidente
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Hidalgo informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del hecho de tránsito y determinar posibles responsabilidades.
De acuerdo con la dependencia, el incidente fue reportado en el kilómetro 181+200 de la carretera México, Tampico, tramo Pachuca, Tempoal, a la altura de la localidad de Chalchocotipa.
El Ministerio Público ordenó a los servicios periciales realizar los estudios y dictámenes necesarios para el análisis técnico del accidente, así como la recopilación de indicios y entrevistas a las víctimas.
Las autoridades señalaron que, conforme avancen los trabajos periciales, se procederá al aseguramiento y procesamiento de la unidad involucrada.