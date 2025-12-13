  1. Inicio
Reportan tiroteo activo en campus universitario de Rhode Island, Estados Unidos

La institución activó una alerta de emergencia por un tirador activo en su campus de Providence, mientras la policía mantiene un operativo de búsqueda

  • Actualizado: 13 de diciembre de 2025 a las 17:00
Agentes policiales y servicios de emergencia se desplegaron en el campus de la Universidad de Brown, en Providence, tras la alerta por un tiroteo activo.

 Foto: captura de pantalla

Washington, Estados Unidos.- La Universidad de Brown informó este sábado de un tiroteo activo en su campus de la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island.

"Hay un tirador activo cerca de Barus & Holley. La policía de Brown y Providence se encuentra en el lugar. Permanezcan refugiados por el momento", avisó la universidad en una alerta enviada a los alumnos.

La universidad aseguró en un segundo mensaje que había un sospechoso detenido, pero poco después lo eliminó y rectificó.

"La policía no tiene a ningún sospechoso bajo custodia y continúa buscando al sospechoso o sospechosos", dijo.

Las autoridades no confirmaron si hay heridos o víctimas mortales, pero la universidad anunció que hay servicios médicos de emergencia en el lugar.

El centro de estudios está coordinándose con "múltiples agencias policiales en el lugar".

"Cierren las puertas, silencien los teléfonos y permanezcan ocultos hasta nuevo aviso. Recuerden: CORRAN, si se encuentran en la zona afectada, evacúen de forma segura si pueden; ESCÓNDANSE, si no es posible evacuar, pónganse a cubierto; LUCHEN, como último recurso, tomen medidas para protegerse", añadió la universidad.

