Reportan tiroteo activo en campus universitario de Rhode Island, Estados Unidos

Washington, Estados Unidos.- La Universidad de Brown informó este sábado de un tiroteo activo en su campus de la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island.

"Hay un tirador activo cerca de Barus & Holley. La policía de Brown y Providence se encuentra en el lugar. Permanezcan refugiados por el momento", avisó la universidad en una alerta enviada a los alumnos.

La universidad aseguró en un segundo mensaje que había un sospechoso detenido, pero poco después lo eliminó y rectificó.

"La policía no tiene a ningún sospechoso bajo custodia y continúa buscando al sospechoso o sospechosos", dijo.