Rodeado de mujeres y preservativos: las fotografías de Trump y el caso Epstein

De acuerdo con los demócratas del comité, estas fotos son un adelanto de las 95.000 nuevas imágenes que han recibido relacionadas con Epstein

  • Actualizado: 12 de diciembre de 2025 a las 12:23
Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron este viernes nuevas fotos relacionadas con el caso del pederasta Jeffrey Epstein, en las que aparece el presidente, Donald Trump.

 Foto: Agencia EFE/ Cortesía
El presidente estadounidense aparece rodeado de mujeres, además de otras, donde se observan preservativos con un dibujo de su cara en el envoltorio.

 Foto: Cortesía
Entre las 19 imágenes publicadas por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja destacan las de Trump posando junto a seis mujeres a las que se les ha tapado el rostro para proteger sus identidades.

 Foto: Agencia EFE
También hay otra del mandatario hablando con una mujer junto a Epstein y otra sentado junto a otra chica.

 Foto: Cortesía
Además, se han publicado imágenes de un cuenco en el que se venden preservativo con la cara de Trump en los que está escrito "soy enorme" por 4,5 dólares y diferentes juguetes sexuales que se encontraban en la mansión de Epstein.

 Foto: Agencia EFE
Según los demócratas del comité, estas fotos son un adelanto de las 95,000 nuevas imágenes que han recibido relacionadas con Epstein.

 Foto: Cortesía
El Congreso aprobó el pasado 18 de noviembre una ley para hacer públicos todos los archivos relacionados con el caso Esptein que no estén clasificados.

 Foto: Agencia EFE
Esta norma, que Trump ratificó, da un plazo máximo de 30 días al Departamento a hacer públicos todos los documentos relacionados con Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell.

 Foto: Cortesía
En los últimos días, tres jueces federales han permitido la publicación de documentos judiciales relacionados con los casos de ambos.

Foto: Cortesía
Además del mandatario, en el archivo también aparece el expresidente Bill Clinton o el magnate Bill Gates junto al exprincipe Andrés.

Foto: Cortesía
