EE UU volverá a exigir uso de mascarilla en interiores por aumento de casos de covid-19  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Los gobiernos y empresas de Estados Unidos se apresuran a cambiar de dirección luego de que una nueva recomendación federal pide que se vuelva a imponer el uso de mascarillas en focos de contagio del virus durante un drástico aumento de casos y hospitalizaciones de covid-19 a nivel nacional.



Nevada y Kansas City están entre las ubicaciones que rápidamente volvieron a reimponer la orden de uso de mascarillas en espacios cerrados tras el anuncio del martes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).



Las recomendaciones también piden que todas las escuelas exijan que estudiantes, maestros y visitantes usen mascarillas, y distritos en todo el país intentan seguir las reglas.



En un puñado de estados dirigidos por republicanos, los legisladores prohibieron por ley que las escuelas exigieran el uso de mascarillas. El gobernador de Carolina del Sur dijo que el estado no revertiría su restricción de uso de mascarilla, pero los líderes de Arkansas sopesan si reconsideran una ley de abril que prohíbe que entidades gubernamentales locales y estatales exijan el uso de mascarillas.



El gobernador republicano Asa Hutchinson se enfrenta a cada vez más peticiones de levantar la prohibición, al menos en las escuelas, conforme aumentan los casos y hospitalizaciones en el estado.



Mientras tanto, Ford Motor Co. dijo que volvería a imponer los protocolos de mascarillas faciales para todos los empleados y visitantes en las instalaciones de Missouri y Florida.



Missouri y Florida están entre los estados más afectados durante el aumento de verano en el cual Estados Unidos ya promedia más de 60,000 nuevos casos al día, impulsados por la muy contagiosa variante delta que se propaga entre poblaciones no vacunadas.



En Springfield, Missouri, un hospital amplió su cupo en la morgue conforme la tasa de muertes comenzó a aumentar. Steve Edwards, director general de CoxHealth, dijo el martes en conferencia de prensa que su empresa instaló equipo de refrigeración temporal porque 75 pacientes murieron este mes — 19 sólo desde el viernes — en el hospital Springfield y otros hospitales del sistema en la región.



La directora de los CDC, Rochelle Walensky, dijo el miércoles que su agencia actualizó la recomendación debido a nuevos datos que indican que, en casos inusuales, las personas vacunadas pueden pasar el virus.



“Sé que no es un mensaje que Estados Unidos quiere escuchar”, le dijo a CNN. “Con variantes previas, cuando las personas tenían estas inusuales infecciones posvacuna, no veíamos en ellas la capacidad de propagar el virus a otras, pero con la variante delta, ahora vemos que en realidad pueden trasmitirlo a otros”.



Walensky enfatizó que las vacunas contra el covid-19 funcionan para evitar mayores niveles de hospitalización y muerte.