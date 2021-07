Guatemala prohíbe protestas opositoras porque "alborotan" la pandemia

CIUDAD DE GUATEMALA.- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció el lunes la prohibición de las protestas que exigen su renuncia, argumentando que "alborotan" los contagios de covid-19, en momentos en que varios países de la región enfrentan crisis.



"Mi denuncia es contra esa gente que está promoviendo que el virus se alborote más, que es lo que ellos quieren, y lo están promoviendo a través de una serie de manifestaciones ilegales", dijo Giammattei a periodistas durante una gira por el norte del país.

La prohibición será emitida el martes con la instauración de un estado de prevención que permite al gobierno el uso de la fuerza para disolver manifestaciones y reuniones.



El anuncio ocurre en momentos en que algunos países de Latinoamérica están afectados por crisis políticas o económicas, como las protestas contra el gobierno en Cuba, en medio de un alza de casos de covid-19 y escasez de alimentos; o el asesinato del presidente en Haití.



"En Consejo de Ministros vamos a emitir un estado de prevención a todo el país, donde vamos a limitar ese tipo de cosas (protestas). Yo creo que ya basta, ya fue suficiente", advirtió el mandatario derechista.



Giammattei cargó contra ciudadanos que suelen protestar los sábados en el centro de la capital para reclamar su renuncia.

Lo acusan de malos manejos en el gasto público para atender la pandemia, retrasos en la llegada de vacunas anticovid y falta de medicinas en hospitales, entre otros reclamos.



La mayor manifestación contra Giammattei tuvo lugar en noviembre último, cuando un grupo de encapuchados incendió parte del Congreso en rechazo a la aprobación del presupuesto 2021 que, de acuerdo con sus críticos, no atendía los principales problemas del país, como la pobreza y desnutrición infantil.



El Parlamento, controlado por el oficialismo, dejó sin efecto el presupuesto días después de los hechos violentos.



Una de las demandas actuales contra el presidente es la compra en febrero de 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, debido a que Rusia solo entregó 550.000.



El vicepresidente, Guillermo Castillo, quien ha tenido abiertas discrepancias con Giammattei sobre el rumbo del gobierno, señaló que limitar las protestas "no es la solución" frente a la pandemia.



"Cuando uno genera confianza las manifestaciones no deberían de ser un motivo de preocupación", declaró Castillo.



"La manifestación es un derecho de la ciudadanía. El gobierno de Guatemala continúa con la intensión de limitar derechos implementando estados de excepción, de nueva cuenta se pone de manifiesto que no hay capacidad de gobernar sin restringir", indicó por su lado el ombusdman, Jordán Rodas.



Guatemala, con cerca de 17 millones de habitantes, suma hasta este lunes 319,157 casos y 9,721 muertos por covid-19.

