Estados Unidos emitirá nueva orden para niños migrantes

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Las autoridades sanitarias estadounidenses emitirán esta semana una orden sobre cómo deben ser tratados los migrantes menores de edad, a la luz de una directriz de salud pública que ha prohibido solicitar asilo en las fronteras del país, anunció el martes un abogado del Departamento de Justicia.



La orden será emitida en los próximos días por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), indicó el abogado, Brian Stoltz, en una audiencia judicial en Fort Worth, Texas.



El anuncio es el presagio más sólido hasta la fecha de cambios inminentes a las últimas restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump en la frontera.

Stoltz declaró ante un juez federal que los CDC emitirán “una nueva orden respecto a los menores de edad” antes del fin de semana. La orden revisará una política bajo el actual presidente Joe Biden que exime a los menores migrantes que viajan solos de la prohibición de solicitar asilo.



Stoltz no ofreció más detalles sobre los próximos lineamientos, en la audiencia sobre una demanda que el estado de Texas presentó para hacer obligatorio el cumplimiento de una norma aplicada por Trump para expulsar rápidamente a los migrantes durante la pandemia del coronavirus.



El abogado indicó que la nueva orden de los CDC dejará sin razón de ser a los argumentos introducidos por Texas. No dio explicaciones, y los CDC afirmaron que no podían dar más información al respecto por el momento.

El comentario de que la orden versará sobre los menores de edad insinúa que el gobierno está contemplando levantar gradualmente la prohibición de pedir asilo.



Las altas de vacunación contra el covid-19 han provocado presiones a la administración Biden para que levante la orden de salud pública, ya que fue anunciada como una medida temporal vinculada a la pandemia. Si bien las autoridades han eximido a los menores no acompañados, casi todas las familias y adultos que viajan solos son expulsados a México en menos de dos horas tras llegar a Estados Unidos, sin la posibilidad de pedir asilo.



El levantamiento de la prohibición podría animar a más gente a venir a la frontera en momentos en que Estados Unidos está lidiando con la pandemia. La agencia de refugiados de la ONU reportó el mes pasado que Estados Unidos nuevamente se ha convertido en el principal destino para solicitantes de asilo en el 2020, con 250,000 pedidos, más del doble del segundo destino, Alemania.

