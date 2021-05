Anonymous hackea páginas de gobierno colombiano y publica contraseñas del Ejército

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El grupo de hackers conocidos mundialmente como Anonymous, publicó este martes, una lista de correos y contraseñas del Ejército Nacional de Colombia. Las acciones se dan luego de una semana de protestas contra el gobierno del país sudamericano que ya deja una veintena de muertos y centenares de heridos.

Según parece, la determinación se tomó con el objetivo de hacer activismo político y apoyar las diferentes movilizaciones de los ciudadanos contra los gobiernos de cualquier parte del mundo.

A través de su cuenta de Twitter, Anonymous Colombia, compartió un listado de 168 cuentas distintas pertenecientes a integrantes de las Fuerzas Armadas, incluyendo sus respectivos correos y contraseñas.

Horas más tarde del primer ataque, los activistas cibernéticos también se atribuyeron la caída de la página web del Senado de la República. Asimismo, publicaron las direcciones electrónicas de los congresistas acompañadas de una cita del escritor uruguayo, Eduardo Galeano.

"Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan, pero no dicen. Los votantes votan, pero no eligen. Los medios de información, desinforman. Los centros de enseñanza, enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes, porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas", escribieron en la publicación.

De igual forma, los hackers anunciaron su intervención en la página de la Presidencia de la República e invitaron a sus seguidores a adquirir conocimientos en tecnología para sumarse a la acción.

Anonymous señaló que el Ejército colombiano está creando una ventana de humo. "Creando pánico asustando que la guerrilla mata, cuando son los mismos militares asesinando y masacrando a su pueblo", aseguraron.

Hasta el momento, autoridades (Ejército, Senado y Presidencia) no han confirmado los ataques cibernéticos y no se sabe si existe algún tipo de infiltración de información debido a los hechos ocurridos.

