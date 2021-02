Presentan demanda contra presidente Nayib Bukele ante Corte Centroamericana

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- Un candidato a diputado salvadoreño, Napoleón Campos, anunció este viernes que presentó ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) una demanda en contra del presidente Nayib Bukele, por un presunto "comportamiento antidemocrático".



En la demanda presentada el martes ante la CCJ se solicita varias medidas cautelares, entre ellas "que ordene al presidente Bukele el cese de su comportamiento antidemocrático y anticonstitucional", explicó Campos en un comunicado.



También se solicita a la Corte Centroamericana de Justicia que ordene a Bukele "que obedezca toda resolución judicial y a las resoluciones y sentencias de la Sala de lo Constitucional" de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.



La CCJ, con sede en Nicaragua, aún está pendiente de pronunciarse si admitirá el recurso.



Campos, que es candidato al Congreso de El Salvador por el partido Nuestro Tiempo (centro-derecha), también pide a la corte regional que ordene al mandatario salvadoreño el "cese de la instrumentalización" de "las fuerzas policiales y militares".



De acuerdo a Campos, el gobernante salvadoreño ha dado muestras de un comportamiento antidemocrático y anticonstitucional al no acatar, por ejemplo, una orden judicial para que en su condición de comandante general de la Fuerza Armada ordene se abran archivos militares para la búsqueda de información sobre la masacre de El Mozote en 1981, durante la guerra civil.



En esa masacre murieron ejecutadas casi mil personas.



Campos también considera que Bukele desobedeció a la Corte Suprema con "su decisión de negar" la entrada al país de salvadoreños que no presentaran una prueba negativa a covid-19 cuando el país comenzaba a enfrentar la pandemia del coronavirus.



El gobierno salvadoreño dijo entonces que las líneas aéreas comerciales eran las responsables de exigir una prueba negativa de covid-19 a sus pasajeros antes de abordar vuelos con destino a El Salvador.



El demandante también acusó a Bukele de hacer un uso "político" de la Policía y la Fuerza Armada el 9 de febrero de 2020, cuando ingresó al Congreso acompañado de policías y soldados portando chalecos antibala y fusiles de asalto.



"Solicito a la Corte Centroamericana desarrollar la jurisprudencia que estime conveniente, para condenar las graves violaciones protagonizadas por el presidente Bukele en contra de la democracia", sostuvo Campos.



De momento la Casa Presidencial no se ha pronunciado sobre el asunto.