Vacuna J&J usa solo una dosis, pero parece menos eficaz

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-La largamente esperada primera vacuna de una sola dosis contra el covid-19 proporciona una buena protección contra la enfermedad, informó Johnson & Johnson según un estudio crucial dado a conocer el viernes. Sería una herramienta potencialmente importante mientras el mundo corre para adelantarse a un virus en rápida mutación.



Las conclusiones preliminares sugieren que la opción de única dosis no sería tan fuerte como las de dos dosis de Pfizer o AstraZeneca, y fue notablemente más débil frente a una versión mutante del virus en Sudáfrica.



Pero en medio del inicio a los tumbos de las vacunaciones en el mundo, puede ser una compensación aceptable para vacunar rápidamente a la gente con una inyección de fácil manejo que, a diferencia de vacunas rivales que deben mantenerse congeladas, puede durar meses en el refrigerador.



“Apostar a una sola dosis sin duda valió la pena”, dijo el doctor Mathai Mammen, jefe global de investigaciones de la subsidiaria Janssen de J&J, a The Associated Press.

Las campañas de vacunación en el mundo han comenzado con tropiezos y los expertos esperaban que una vacuna de una sola dosis que remediara la escasez de suministros y permitiera evitar la pesadilla logística de conseguir que la gente regrese para recibir la dosis de refuerzo, pero dado que otras vacunas han demostrado una efectividad del 95% después de la segunda dosis, cabe preguntarse si es aceptable la protección menor a cambio de acelerar la vacunación.



La empresa dijo que en una semana solicitará la aprobación para uso de emergencia en Estados Unidos y luego en otros países. Espera proveer 100 millones de dosis a Estados Unidos para junio y algunas para enviar apenas las autoridades le den la luz verde.



Estos son resultados preliminares de un estudio aún inconcluso con 44,000 voluntarios. Los investigadores rastrearon la enfermedad 28 días después de la vacunación, el plazo en que se necesitaría la segunda dosis de las otras vacunas.



“Después del día 28, ninguno de los vacunados requirió hospitalización ni murió aunque fuera expuesto a covid común o estas variantes particularmente horribles”, dijo Mammen. Los vacunados que contrajeron la enfermedad la padecieron en una forma más leve.

