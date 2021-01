Trump se reúne con líder republicano en el Congreso y recupera fuerzas

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Donald Trump se reunió el jueves en Florida con el líder de la minoría opositora en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, en medio de un tira y afloje sobre el futuro del Partido Republicano.



Los congresistas conservadores parecen ansiosos por presentar un frente unido con el expresidente.



La recuperación de la Cámara de Representantes en 2022 fue el tema principal de la reunión, realizada en el club Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, según una lectura proporcionada por Save America, un comité de acción política vinculado al magnate.

DE INTERÉS: Bolsonaro insulta a la prensa tras informe de gasto millonario en leche condensada



"La popularidad del presidente Trump nunca ha sido más fuerte que ahora", señaló McCarthy, que alentó las afirmaciones infundadas de fraude electoral de Trump pero se distanció del presidente saliente después que éste fuera acusado de incitar al asalto del Capitolio el 6 de enero.



McCarthuy declaró que Joe Biden fue el ganador de las elecciones de noviembre y que Trump "es responsable del ataque (del 6 de enero) al Congreso por parte de alborotadores de la mafia".



Pero el jueves se mostró nuevamente junto a Trump. Ambos aparecieron sonrientes en una fotografía tomada en una habitación ornamentada que recuerda a un palacio europeo.



"El presidente Trump se comprometió a ayudar a la victoria de los republicanos en la Cámara y el Senado en 2022", dijo McCarthy en un comunicado en que también atacó a los demócratas por "acusar a un presidente que ahora es un ciudadano privado".



"Un movimiento conservador unido fortalecerá los lazos de nuestros ciudadanos y defenderá las libertades sobre las que se fundó nuestro país", agregó.



La representante demócrata Katherine Clark expresó su sorpresa por el hecho de que McCarthy se alineara con Trump después del asalto "sedicioso" al Capitolio.



Tras ser acusado por segunda vez en el Congreso, algo sin precedentes para un presidente de Estados Unidos, no estaba claro cuánta influencia política retendría Trump al abandonar la Casa Blanca.



Tras difundirse encuestas que revelan el amplio apoyo que recibe Trump en el partido, numerosos dirigentes republicanos afirmaron que permanecerán en la órbita del exmandatario, o al menos no romperán públicamente con él.



No obstante, si Trump es condenado en el Senado en el juicio político que se le iniciará en febrero, el partido se vería severamente debilitado en sus aspiraciones de arrebatar a los demócratas el control del Congreso.



"En el partido tienes al ala Trump, que quiere purgar a quienes se han enfrentado a las mentiras del presidente, (y) tienes al ala del establishment, que quiere purgar a los partidarios de Trump", dijo a MSNBC el excongresista republicano Carlos Curbelo.



"En este momento, está claro que el ala Trump es dominante".

DE INTERÉS: Brasil: El macabro asesinato de una niña de 5 años a manos de su madre