Legislador electo de Luisiana muere de Covid-19

LUSIANA, ESTADOS UNIDOS.- Luke Letlow, el próximo miembro republicano por Luisiana en la Cámara de Representantes, falleció la noche del martes por complicaciones relacionadas con el covid-19 apenas días antes de juramentarse al cargo.



El portavoz de Letlow Andrew Bautsch confirmó la muerte del legislador de 41 años de edad en el hospital Ochsner-LSU Health Shreveport.



“La familia agradece todas las oraciones y el apoyo en los últimos días pero solicita privacidad durante estos momentos complicados e inesperados”, dijo Bautsch en un comunicado. “Una declaración de la familia y los arreglos funerarios se darán a conocer más adelante”.

Los ocho miembros de la delegación legislativa de Luisiana describieron el fallecimiento de Letlow como devastador.



“Luke tenía un espíritu positivo y un futuro sumamente brillante por delante. Estaba ansioso por servir al pueblo de Luisiana en el Congreso, y nosotros estábamos entusiasmados de recibirlo en nuestra delegación, donde estaba listo para hacer un mayor impacto en nuestro estado y en nuestra nación”, indicaron en un comunicado.



El más reciente legislador del estado, que se disponía a asumir el cargo en enero, fue ingresado al hospital Monroe el 19 de diciembre luego de dar positivo al coronavirus. Posteriormente fue transferido a las instalaciones de Shreveport, donde ingresó a la unidad de cuidados intensivos.

El doctor G.E. Ghali, de LSU Health Shreveport, dijo al diario The Advocate que Letlow no padecía de enfermedades subyacentes.



El gobernador de Luisiana John Bel Edwards llamó a la población a orar por la familia de Letlow.



“El Covid-19 nos arrebató al legislador electo Letlow demasiado pronto”, dijo el gobernador demócrata en un comunicado. “Me rompe el corazón que no podrá servir a nuestro pueblo como representante federal, pero estoy todavía más devastado por su familia”.



A Letlow le sobreviven su esposa Julia Barnhill Letlow y sus dos hijos.

