Guatemala restringe vuelos de Reino Unido y Sudáfrica por variante de covid

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- Guatemala restringe durante dos meses el ingreso de personas que hayan permanecido en Reino Unido y Sudáfrica en los últimos 14 días tras el descubrimiento de una nueva cepa de covid-19 en esos países, informó este lunes el presidente, Alejandro Giammattei.



Giammattei dijo en cadena nacional que la medida se aplicará desde el próximo miércoles en todas las fronteras para evitar que ingresen pasajeros "contaminados" con la nueva cepa.

LEA: Ecuador retoma el estado de excepción y toque de queda por la pandemia



"Todas aquellas personas que tengan menos de 14 días de haber estado en Inglaterra o en los países mencionados en esta nueva cepa tendrán prohibición de entrar al país", señaló el gobernante.



O bien, agregó Giammattei, las personas "podrán entrar pero directamente a una cuarentena que no deberá ser superior a los siete días que nos garantice que la persona no viene contaminada".



Guatemala reabrió todos sus pasos fronterizos el pasado 18 de septiembre después de seis meses de cierre por la pandemia, y para ingresar pide a los extranjeros presentar una prueba negativa de covid-19 con no más de 96 horas desde su realización, mientras que para los guatemaltecos solo la requiere si ingresan vía aérea.



La medida variará ahora para los pasajeros de Reino Unido y Sudáfrica y podría ampliarse a personas que lleguen de otros países que reporten contagios de la nueva cepa, detalló Giammattei.

LEA TAMBIÉN: ¿Qué países latinoamericanos prohibieron vuelos con Reino Unido ante nueva cepa del covid-19?



Guatemala, con cerca de 17 millones de habitantes, acumula desde marzo caso cerca de 133.000 casos y 4.656 muertos.



En su mensaje, Giammattei llamó a la mesura a la población para las fiestas de fin de año ante lo que calificó un "relajamiento social", luego de que medios han registrado aglomeraciones y el desuso de la mascarilla.



"Apelamos a ustedes que si no queremos cerrar el país, si no queremos regresar a los toques de queda ni a limitaciones de movilización entre departamentos, la responsabilidad es de nosotros los guatemaltecos", sentenció Giammattei, cuestionado por el manejo de la crisis.