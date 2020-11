WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, anunció este lunes el despido de Mark Esper, jefe del Pentágono.



"Me complace anunciar que Christopher C. Miller, el muy respetado Director del Centro Nacional de Contraterrorismo (confirmado por unanimidad por el Senado), será Secretario de Defensa interino, con efecto inmediato.



¡Chris hará un GRAN trabajo! Mark Esper ha sido despedido. Me gustaría agradecerle por su servicio".

