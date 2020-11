Los sondeos en EEUU dan la ventaja al demócrata Joe Biden  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-Estados Unidos, pero el presidente republicano Donald Trump afirma que, al igual que en 2016, los comicios le permitirán demostrar que las encuestas estaban equivocadas.



A continuación los últimos sondeos publicados este lunes, en la víspera de las elecciones:

- Biden tiene la delantera a nivel nacional -

Según el promedio de encuestas del portal RealClearPolitics, Biden tiene la delantera con 50,7% de las preferencias con una ventaja de 6,8 puntos sobre Trump (43,9%).

LEA: 20 datos curiosos de las elecciones en Estados Unidos que debes saber



Esta ventaja se ha mantenido en los últimos meses y en algunos momentos ha sido de hasta casi diez puntos.



Esta diferencia representa más del doble de la que contaba la candidata demócrata Hillary Clinton en 2016 en la víspera de la votación. Entonces, los sondeos estaban más ajustados con respecto al voto popular, donde finalmente se impuso Clinton.

- Biden tiene ventaja en estados clave, pero muy estrecha en Florida -

Para llegar a la Casa Blanca, hay que ganar la mayoría de los grandes electores por estado. Esto hace que se concentre la atención en un puñado de estados que pasan de un partido a otro en cada ciclo electoral.



Biden adelanta a Trump en los sondeos en Michigan (+5,1 puntos) y Wisconsin (+6,6 puntos), dos estados del norte de Estados Unidos donde el magnate republicano se impuso sorpresivamente hace cuatro años, lo que contribuyó a su victoria.

ADEMÁS: Conoce a Hunter, el hijo problemático del demócrata Joe Biden



En Pensilvania, uno de los estado considerados como clave, el liderato del demócrata es ligeramente inferior, con cerca de 2,9 puntos de ventaja, cerca del margen de error.



En los estados del sur del país, las intenciones de voto están más disputadas.



Florida, un estado que Trump debe conservar si quiere seguir en la Casa Blanca, los candidatos están cabeza a cabeza, con 1,7 puntos de ventaja para Biden, según el compilado Real Clear Politics.



El último sondeo del diario The New York Times/Siena da a Biden tres puntos por delante de Trump en Florida, pero la encuesta de Washington Post/ABC News, da la ventaja al republicano por dos puntos.



En Arizona la situación se repite con una ventaja de un punto para Biden.



En Carolina del Norte, la tendencia se invierte y da una ligera ventaja de 0,5 puntos para Trump.

DE INTERÉS: Trump y Biden, los contrastes entre dos polémicas familias que podrían habitar la Casa Blanca



Otros portales especializados como FiveThirtyEight, calculan los promedios con otras fórmulas y dan un resultado notablemente más favorable para el demócrata.



En los estados claves, los distintos centros de encuestas que son catalogados como republicanos suelen darle más ventaja al presidente. Estas organizaciones, como la consultora Trafalgar, son acusadas de utilizar metodología dudosa pero se jactan de haber podido predecir la victoria de Trump en 2016.