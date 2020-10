Obama hace inesperadas declaraciones sobre Trump en la presidencia

FILADELFIA, ESTADOS UNIDOS. -Barack Obama dijo el miércoles que el presidente Donald Trump ha demostrado ser "incapaz de tomarse el trabajo en serio" durante su primer acto público en apoyo de Joe Biden de cara a las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre.



"Esto no es un reality show. Es la realidad", dijo el expresidente Obama en Filadelfia, Pensilvania. "Y el resto de nosotros hemos tenido que vivir con las consecuencias de que él demuestre ser incapaz de tomarse el trabajo en serio".

VEA: Elecciones de EEUU, claves para muchas cuestiones globales

Llamado a votar

El exmandatario llamó este miércoles a los votantes del candidato presidencial demócrata Joe Biden a movilizarse y no confiarse de los sondeos favorables de cara a las elecciones del 3 de noviembre, en un extenso discurso en el que también denunció a su sucesor Donald Trump.



"No podemos confiarnos. No me importan los sondeos", dijo en un mitin en Filadelfia, en el estado clave de Pensilvania (noreste).

LEA: Huracán Epsilon avanza hacia las Bermudas



"Nuestra democracia no va a funcionar si las personas que se suponen son nuestros líderes mienten todos los días y simplemente inventan cosas. Y nos volvemos entumecidos frente a ello", añadió, en clara alusión al actual mandatario estadounidense.

ADEMÁS: China ya probó vacunas del covid-19 en 60 mil personas