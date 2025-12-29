Chamanes y curanderos en Perú realizan ritual de fin de año y predicen para 2026

En algunos casos utilizan hojas de coca, alucinógenos y brebajes, y en otros también hacen uso de animales como el quirquincho (armadillo peludo), ranas y reptiles, un motivo por el cual el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) alertó este lunes sobre su uso ilegal en más de 2.319 casos vinculados a rituales que buscan atraer la buena suerte.