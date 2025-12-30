Robo millonario en banco durante Navidad conmociona a Gelsenkirchen

En un comunicado oficial, la Policía de Gelsenkirchen confirmó que los daños ocasionados ascienden a “decenas de millones de euros” , sin precisar por el momento una cifra exacta.

De acuerdo con la cadena de televisión NTV , que citó fuentes vinculadas a la investigación, los responsables del asalto “se llevaron alrededor de 30 millones de euros” , monto que convierte el hecho en uno de los robos bancarios más cuantiosos registrados recientemente en la región.

Berlín, Alemania.- Un robo a la cámara acorazada de una sucursal bancaria, perpetrado durante las fechas navideñas, ha causado conmoción en la ciudad alemana de Gelsenkirchen , en el oeste del país, donde las autoridades mantienen abierta la investigación del hecho.

La sucursal afectada, perteneciente a la red bancaria Sparkasse en Gelsenkirchen, permanecía cerrada este martes. Según información proporcionada por la entidad financiera, el 95 % de las cajas de seguridad de los clientes fueron forzadas por los autores del robo.

Las autoridades no han informado sobre detenciones ni han detallado el método utilizado para acceder a la cámara acorazada, mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso.

Varios miles de esas cajas de la cámara acorazada se vieron afectadas, según la Policía, que indicó que investiga imágenes de videovigilancia del aparcamiento del edificio en las que se observa a varios sospechosos que viajaban en un vehículo modelo Audi RS6 con matrícula de Hannover, ciudad del norte germano.

"Debido a los grandes daños de construcción sufridos, los clientes no pueden entrar en esa parte hasta nuevo aviso", indicó por su parte la entidad víctima del robo, que ha puesto a disposición de los afectados una línea de teléfono especial.

Los ladrones entraron en la cámara acoraza a través de un gran agujero desde un edificio adyacente, cuando la filial del banco se encontraba cerrada con motivo de las fiestas navideñas.

La noticia del robo, que trascendió el lunes, provocó concentraciones de clientes preocupados por el destino de los objetos de valor que habían confiado a la entidad.

El diario 'Bild' llegó a contar unas 200 personas en una de esas primeras concentraciones de clientes, escenas de tensión que volvieron a producirse este martes.

Las cajas de seguridad de la cámara acorazada de los clientes están aseguradas y valoradas en un montante de 10.300 euros, aunque el contenido puede estar sujeto a otros seguros suplementarios.