Rusia acusa a Kiev de atacar una de las residencias de Putin

Moscú, Rusia.- Las fuerzas ucranianas intentaron atacar anoche con drones una de las residencias del presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este lunes el ministro de Exteriores del país, Serguéi Lavrov.

"En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025 el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod", dijo Lavrov, citado por las agencias rusas.

Agregó que todos los drones lanzados por Kiev fueron destruidos y no se reportaron víctimas ni daños por la caída de sus fragmentos.

El jefe de la diplomacia rusa enfatizó que esa acción "se cometió durante unas intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano".