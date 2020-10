¿Por qué las próximas elecciones de Estados Unidos afectarán a todos los países?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las elecciones de Estados Unidos que se realizarán el próximo 3 de noviembre son uno de los eventos más esperados de este 2020, pues además de definir el futuro de una de las naciones más poderosas del mundo, también tendrán repercusión en otros millones de personas que viven fuera del territorio y, que en muchos de los casos, ni siquiera conocen los nombres de los aspirantes a ocupar la Casa Blanca.

Desde el importante cargo se llevan a cabo decisiones políticas, económicas y sociales que afectan las condiciones en las que otros viven, por eso los expertos se han dado a la tarea de comparar cuáles serían las posibles consecuencias si el proceso es ganado por Joe Biden o por Donald Trump.

Decisiones ambientales

Estados Unidos tiene gran incidencia en las decisiones que se toman en el planeta que habitamos, pues muchas de sus políticas ambientales y de producción representan un avance o retroceso en la contaminación mundial.



La realidad actual es preocupante, pues en los últimos tres años, los investigadores de la Universidad de Columbia en Nueva York registraron 160 retrocesos en las regulaciones ambientales de Estados Unidos; estas decisiones se derivan de temas como: los estándares de combustibles de los automóviles, los bombillos eléctricos y hasta las emisiones de gas metano.



Siendo este tema de urgencia inmediata es necesario entonces evaluar qué hay de las posturas de los posibles presidentes del país norteamericano durante los próximos cuatro años.

Donald Trump:

Uno de los temas más polémicos durante su actual periodo presidencial es que ha planeado mejorar la infraestructura para la producción de petróleo y gas en lugar de eliminarlos gradualmente como recomiendan algunos lideres ambientalistas.



Además, desde su decisión de retirarse del Acuerdo de París el equipo del mandatario ha elevado sus trabajos para acelerar la producción de energía y no precisamente de forma renovable.



"Trump cree que las regulaciones son costos y no beneficios", dice el profesor Michael Gerrard, de la Universidad de Columbia, en Nueva York.



Esta dimisión del proyecto ha causado gran conmoción, pues entrará en vigencia el 4 de noviembre, es decir, un día después de la fecha contundente para el futuro del país, por lo que muchos de sus detractores aseguran que aún en caso de que él pierda los comicios el daño quedará hecho.



Por otra parte, algunos dicen no comprenden porqué Trump no busca un mayor involucramiento en el tema ambiental, siendo que durante su gobierno han ocurrido numerosos incendios, sobre todo en el golpeado estado de California.

Joe Biden:

Biden por su parte, afirma que su plan para el cambio climático hará que la energía esté libre de carbono para el 2035, por lo que si el orden se sigue en las administraciones venideras, para 2050 ya no se emitirá nada de carbono desde el país norteamericano.



El tema del transporte también parece ser una de sus preocupaciones, pues asegura que planea propiciar el uso de trenes y vehículos eléctricos, estos últimos, que según su plan podrían estacionarse en las 1.5 millones de casas habitacionales sostenibles que también ofrece construir.



En ese sentido, "Esta es la primera elección de la historia que realmente puede determinar si podemos prevenir un cambio climático desbocado", dice uno de los expertos.

Por otra parte, el candidato demócrata también propone que Estados Unidos sancione con aranceles a las naciones que no reduzcan sus emisiones de contaminantes, por lo que los conocedores en el tema se han asombrado de que su plan de contención ambiental sea incluso más ambicioso que el local, tema que ha puesto también en duda su capacidad de ejecución.



Aún así, con todas las posturas puestas sobre la mesa, muchos son del criterio que nada garantiza que ambos vayan a llevar sus gobiernos de la forma en como lo han proyectado, lo que sí es indudable es que el tema ecológico es una de las principales cosas que motiva a los electores, pues en estudios recientes esto era algo que preocupaba a la mayoría de personas consultadas, principalmente a los jóvenes.