Pensilvania se convierte en un campo de batalla por la seguridad electoral

PENSILVANIA, ESTADOS UNIDOS.- Para la ansiedad por la votación y el recuento de votos en las elecciones presidenciales de este año, es difícil superar a Pensilvania.



Los funcionarios electorales en Filadelfia, hogar de una quinta parte de los votantes demócratas del estado, han sido demandados por la campaña del presidente Donald Trump, criticados por el presidente por supervisar un lugar "donde suceden cosas malas" y obligados a explicar las medidas de seguridad tras un robo Almacén lleno de equipo electoral.



Agregue a eso una investigación sobre las boletas militares que se descartaron por error en un condado indeciso, las incursiones partidistas en el Capitolio estatal sobre el procesamiento de lo que se espera sea una avalancha de boletas enviadas por correo y un intento de 11 horas por parte de los legisladores republicanos para crear una comisión de integridad electoral .

VEA: Estudian causa de enfermedad en vacuna contra el covid-19



Uno de los estados del campo de batalla presidencial más controvertidos está tratando de llevar a cabo una elección pandémica en un ambiente hiperpartidista donde cada movimiento relacionado con el proceso de votación enfrenta un escrutinio implacable de ambos lados. Los funcionarios electorales estatales y locales dicen que están haciendo todo lo posible para asegurarse de que Pensilvania no termine como Florida hace dos décadas, cuando terminó el último recuento presidencial prolongado ante la Corte Suprema de Estados Unidos.



“Durante años, hemos confiado en que nuestros funcionarios electorales sean confiables y no partidistas. ¿Por qué de repente no deberíamos confiar en ellos? dijo Eileen Olmsted de la Liga de Mujeres Votantes de Pensilvania, una organización no partidista que aboga por ampliar el acceso al voto. "Mucho de esto se basa en la percepción de fraude electoral, del cual no hay absolutamente ninguna evidencia".



En muchos sentidos, los funcionarios electorales de Pensilvania se encuentran en la misma posición que sus colegas en todo el país, y la pandemia los obliga a modificar sus procedimientos normales. Otros estados también están utilizando nuevos sistemas de votación este año y enfrentan demandas por los procedimientos electorales.

ADEMÁS: Prueba de covid-19 de Trump salió, salió negativa según médicos de la Casa Blanca



Pero hay más en juego en Pensilvania que en la mayoría de los demás estados. El candidato presidencial demócrata Joe Biden, nativo de Pensilvania, lo ha visitado más que cualquier otro estado desde el 1 de septiembre, y el gasto en televisión es más alto que en cualquier otro estado, excepto Florida, según la firma de seguimiento de anuncios políticos Kantar / CMAG.



Trump ganó en Pensilvania por un estrecho margen en 2016, por menos de 1 punto porcentual, para convertirse en el primer candidato presidencial republicano en ganar el estado desde 1988. Empatado en el quinto lugar con más votos electorales, es de gran valor tanto para Trump como para Biden. Las encuestas muestran una carrera ajustada en Pensilvania, con Biden con una ventaja de un dígito, a menudo dentro del margen de error.



Los republicanos han señalado que la batalla por quién gana los 20 votos electorales de Pensilvania podría extenderse más allá del día de las elecciones en medio de desafíos a las boletas individuales.



“Estamos viendo que el tipo de incidentes que es probable que sucedan en cada elección se exploten para indicar que hay algo fundamentalmente mal en la administración electoral de Pensilvania y no podemos confiar en que el Departamento de Estado o los condados nos darán un recuento preciso, ”Dijo Suzanne Almeida de Common Cause Pennsylvania, una organización no partidista que aboga por ampliar el acceso al voto. "Hay varias razones por las que eso no es cierto".

VEA TAMBIÉN: Trump retoma actos públicos pese a dudas sobre su salud



El mayor desafío podría ser simplemente verificar y contar la cantidad de votos enviados por correo, y se espera que unos 3 millones de votantes los soliciten. Eso sería más de 10 veces el número de hace cuatro años. Hasta el martes, más de 2.6 millones de votantes registrados ya habían solicitado boletas por correo .



La legislatura estatal controlada por los republicanos se ha negado hasta ahora a permitir que las oficinas electorales locales comiencen a procesar esas boletas antes del día de las elecciones. Eso casi asegura que el recuento de votos continuará durante días, si no semanas, y quizás retrasar el resultado final de las elecciones presidenciales.



Sin embargo, a pesar de todas las acusaciones, investigaciones y propaganda política, muchos votantes hasta ahora dicen que han tenido una experiencia sin problemas registrándose y emitiendo boletas desde que los condados comenzaron a enviar boletas a los votantes y abrieron oficinas para aceptar devoluciones a fines del mes pasado. Eso ofrece un rayo de esperanza de que quizás Pensilvania evite el centro de atención nacional por razones equivocadas el día de las elecciones.



Elzena Hall cambió su registro de independiente a demócrata y emitió su voto la semana pasada en una oficina electoral satélite en Filadelfia.



"Cambiar, registrarse y votar ... fue tan fácil", dijo Hall, de 48 años, a quien le entregaron una camiseta que decía que había votado temprano.



Susan Stirling, una asesora académica universitaria, siempre había planeado votar en persona el día de las elecciones porque le preocupaba dejar caer una boleta por correo. Pero tenía el lunes libre, por lo que decidió emitir su voto temprano en uno de los centros electorales de la ciudad.



"Fue muy rápido y sin problemas", dijo.



Si eso continúa podría depender de varios casos legales que siguen sin resolverse. Con la votación ya en curso, los jueces aún podrían decidir cuestiones fundamentales sobre la realización de las elecciones y qué papeletas se cuentan.

LE PUEDE INTERESAR: Trump se refiere a Kamala Harris como "este monstruo"



Una demanda ante la Corte Suprema de los EE. UU. Implica una orden de la corte estatal que permite que las boletas electorales que lleguen tarde se cuenten hasta tres días después del día de las elecciones. Otro involucra el esfuerzo de la campaña de Trump para limitar el uso de buzones.



“Una gran preocupación que tengo es la confusión que los litigios pendientes causan con los funcionarios electorales y los votantes”, dijo Witold J. Walczak, director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles de Pensilvania. "La confusión no promueve elecciones seguras, accesibles y seguras".



La respuesta parece obvia para Katy Parr, una joven de 30 años que está cursando una maestría en la Universidad de Pensilvania: simplemente haga que la votación sea más fácil.



Ella es nativa de Colorado, uno de los cinco estados que realizan elecciones casi en su totalidad por correo. Parr dijo que estaba desconcertada por la pelea por los buzones, que se utilizan ampliamente en Colorado.



“Me sorprende la pelea que fue tenerlos aquí”, dijo Parr, quien emitió su voto en una oficina electoral en Filadelfia esta semana.



Los republicanos y la campaña de Trump dicen que solo están tratando de proteger la integridad de las elecciones.



“Su posición era que tenemos que tener una elección que sea justa y que cada voto se cuente y se cuente de la manera correcta”, dijo Bernadette Comfort, presidenta de la campaña estatal de Trump.



Los demócratas usan el mismo argumento para criticar los movimientos de los republicanos. Eso incluye el intento de los legisladores de crear un panel legislativo controlado por el Partido Republicano para investigar cómo se llevan a cabo las elecciones. Los demócratas lo llamaron un intento de "robarse las elecciones".

VEA: Los momentos clave en el debate entre Kamala Harris y Mike Pence



También quieren que la legislatura, dominada por los republicanos, derogue el requisito de rechazar las boletas por correo si los votantes no usan el llamado sobre secreto en el exterior. Un funcionario electoral de Filadelfia ha dicho que los sobres secretos que faltan podrían desencadenar un "caos electoral" en noviembre con el rechazo de 100,000 o más papeletas en todo el estado.



"Lo que (Trump) ha alentado a la gente a participar es el único tipo de fraude electoral que es realmente real, y eso es la supresión de votantes", dijo el representante estatal demócrata Malcolm Kenyatta, de Filadelfia.



En este contexto, los funcionarios electorales están tratando de prepararse sabiendo que algo va a salir mal con algún aspecto del sistema electoral.



Nick Custodio, un subcomisionado de la oficina electoral de Filadelfia, recordó un momento hace dos años cuando un juez electoral que estaba programado para abrir un lugar de votación se cayó y se rompió la cadera la mañana de las elecciones.



“El lugar de votación no abrió a tiempo porque esta pobre mujer estaba sentada en la nieve”, dijo Custodio. “Las elecciones las organizan los seres humanos. Estamos en una situación en la que ha empeorado en los últimos años, donde se asume que cualquier cosa que sucede es maliciosa o algún actor externo ".



Cuando se le preguntó qué lo mantiene despierto por la noche, Custodio dijo: "La enorme enormidad de esto".