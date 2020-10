﻿Trump retoma actos públicos pese a las dudas sobre su salud

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve este sábado a dar un discurso público, el primero desde que anunciara hace ocho dìas que tenía covid-19, en un intento de relanzar su campaña y recortar la desventaja que le dan las encuestas frente al candidato demócrata, Joe Biden, a tres semanas de las elecciones presidenciales.



A 25 días de las elecciones del 3 de noviembre, Trump, de 74 años, afirmó que el tratamiento experimental que le administraron "es una cura" para el nuevo coronavirus y anunció dos actos públicos, el sábado en Washington y el lunes en Florida.



En un intento de dar una imagen de fuerza, Trump se negó a participar en el debate programado para la próxima semana después de que los organizadores lo cambiaran a un formato en línea debido al coronavirus.

La comisión encargada de organizar los debates anunció después la cancelación del debate del día 15, por lo que solo queda un cara a cara entre ambos antes de los comicios, el día 22 de octubre.



La cancelación desató una serie de acusaciones del lado republicano. El director de comunicaciones de la campaña de Trump, Tim Murtaugh, dijo que "no hay ninguna razón médica para detener" el debate del 15 de octubre.



Golpeado por su hospitalización de tres noches la semana pasada, el presidente se encuentra en medio de un frenético intento de recuperar terreno ante Biden, a quien las encuestas dan como vencedor a nivel nacional.



El viernes no paró de hacer campaña al afirmar, falsamente, que el covid-19 ya tiene cura. También aseguró que los médicos le habían dicho que estuvo cerca de morir en el peor momento de su tratamiento contra el coronavirus, que ha dejado más de 213,000 muertes en Estados Unidos.



Un alto funcionario de la administración dijo que el discurso del sábado giraría sobre el tema favorito de Trump, la "ley y el orden", lo que tratará de aprovechar para dar una imagen de hombres sano.

El público estará en el jardín sur de la Casa Blanca, mientras que el presidente hablará desde el balcón.



Una fuente con conocimiento de la planificación dijo que todos los asistentes deberán usar máscaras y se les tomará la temperatura.

Actitud 'imprudente'

Trump dará otro paso importante el lunes al realizar sobre el terreno un acto de campaña en un estado crucial. "¡Estaremos el lunes en Sanford, Florida, para un GRAN MITIN!", tuiteó el mandatario.



La vuelta a la arena pública llegan en medio del mar de dudas que hay sobre el estado de salud de Trump, una cuestión que los funcionarios de la Casa Blanca se niegan a despejar, incluso soslayando preguntas básicas como cuándo contrajo el coronavirus o si ha dado negativo desde el viernes pasado, día que anunció que padece covid-19.



Después de que el mandatario se riera de Biden por quedarse en casa durante la pandemia, ha sido el demócrata quien ha aprovechado la ausencia de Trump esta semana para lanzarse a por los estados más indecisos.

Biden visitó el jueves Arizona y el viernes, Nevada. Trump ganó en ambos estados en 2016, pero las encuestas dan una libera ventaja al demócrata.



El exvicepresidente criticó a Trump desde Las Vegas: "Su conducta personal imprudente desde su diagnóstico, el efecto desestabilizador que está teniendo en nuestro gobierno, es inconcebible".



Antes de embarcar en su avión de campaña, dio un consejo a todos los que piensan ir a los actos públicos de Trump: "Buena suerte. No iría a menos que tuviera una máscarilla y hubiera distancia".

Sin medicación

El presidente concedió el viernes una entrevista maratónica al presentador de radio conservador Rush Limbaug. Trump aseguró que el cóctel experimental de anticuerpos Regeneron que tomó como parte del tratamiento terapéutico era "una cura".



Es "un cambio total de juego" y "mejor que una vacuna", dijo. De hecho, no ni cura y ni vacuna aprobadas para el coronavirus.



En una entrevista emitida en la noche del viernes por Fox, dijo estar "libre de medicación" y "no tener problemas para respirar".



Asimismo, dijo que le volvieron a hacer el test de la enfermedad pero que aún no sabe "los números" pero "sé que estoy en la parte inferior de la escala o libre".



No se sabe cuándo se grabó la entrevista.

En la entrevista con Limbaugh, Trump sugirió por primera vez que había estado cerca de la muerte, si no fuera por el tratamiento.



"Gracias a eso estoy hablando contigo hoy", aseguró tras hacer referencia a un amigo suyo que murió de covid-19.



El mandatario afirmó que después los médicos le dijeron que "estaba entrando en una fase muy mala". "Ya sabes lo que eso significa", indicó.



Biden lidera con holgura las encuestas y tiene el apoyo de mujeres y ancianos, lo que lleva a a los analistas a hablar cada vez con más seguridad de una victoria aplastante del demócrata.



La infección de Trump ha arreciado las críticas al mandatario por su actitud y su manejo de la pandemia.



A la presión de la campaña se suma el hecho de que los demócratas, que controlan la Cámara de Representantes, propusieron crear un panel para evaluar la capacidad de los presidentes para gobernar.

