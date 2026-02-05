Petro recupera la vía del diálogo con Estados Unidos en la recta final de su Gobierno

Bogotá, Colombia.-El presidente de Colombia, Gustavo Petro, concluyó este jueves un viaje de cuatro días a Estados Unidos en el que, después de un año de críticas y desacuerdos, retomó la vía del diálogo con su homólogo Donald Trump para empezar a normalizar la relación bilateral cuando faltan seis meses para la finalización de su mandato.

El encuentro en la Casa Blanca fue precedido de una enorme expectativa por los alcances y el tono de la reunión, no solo por la personalidad de ambos sino por la situación personal en la que llegó Petro a la cita, con una visa especial porque le fue cancelada la suya en septiembre pasado, e incluido en lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como 'Lista Clinton', pero al final todos salieron satisfechos.

"Me parece que la reunión fue positiva, primero simplemente porque tuvo lugar sin inconvenientes, sin escándalos, sin conflicto, lo que de por sí es un logro porque con las peleas que habíamos visto desde la posesión del presidente Trump en su segundo mandato, la relación entre los dos países estaba casi rota", dijo a EFE el analista político Yann Basset, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad del Rosario.

La relación tradicionalmente buena entre Colombia y Estados Unidos tuvo su primera crisis en enero de 2025 por las diferencias de Petro con Trump, ventiladas en redes sociales, sobre la política migratoria de Washington, agrandadas con críticas o amenazas de parte y parte por la lucha contra el narcotráfico y la operación militar en Venezuela en la que fue depuesto Nicolás Maduro.

Por eso, Petro dijo después de salir de la Casa Blanca que su impresión fue, "ante todo, positiva" porque su encuentro con Trump fue entre "diferentes" pero "sin humillaciones de ningún tipo".