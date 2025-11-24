Fundación Arcadia pide al Papa y a Trump defender a los cristianos perseguidos en Nigeria

Washington, Estados Unidos.- La Fundación Arcadia reclamó medidas de Estados Unidos y del Vaticano ante la tenaz y sistemática persecución de comunidades cristianas en Nigeria y la inacción del estado que lo vuelven cómplice.

En un comunicado la organización denuncia la “inacción” del Estado nigeriano y el “fracaso” del sistema internacional ante el secuestro masivo de 303 estudiantes y 12 docentes de una escuela católica en Papiri, así como ante una cadena de ataques recientes contra fieles en iglesias y centros educativos en distintos estados del país africano.

La fundación no solo describe los hechos como parte de un patrón sostenido de persecución religiosa, sino que cuestiona abiertamente el uso del concepto de soberanía estatal para encubrir la pasividad frente a crímenes que, a su juicio, se acercan al umbral de los crímenes de lesa humanidad y de dinámicas potencialmente genocidas.

El texto parte del secuestro perpetrado el 21 de noviembre de 2025 en el St. Mary’s Catholic School, en Papiri, estado de Níger, donde un grupo armado irrumpió de madrugada para raptar a más de trescientos niños y a todo el personal docente que se encontraba en el recinto.

Arcadia recuerda que, al momento de difundirse el comunicado, más de 250 menores seguían en cautiverio, y subraya que este episodio se inscribe en una misma semana de violencia contra cristianos, marcada por ataques y secuestros de feligreses en iglesias y escuelas de los estados de Kebbi y Kwara.

Lejos de tratarlo como un hecho aislado, la Fundación lo presenta como la expresión de un patrón reiterado de violencia selectiva contra comunidades cristianas, en un contexto donde aldeas, templos y colegios se han convertido en blanco recurrente de grupos armados que operan, de facto, en un “espacio de casi total impunidad”.

La acusación central del comunicado se dirige contra el Estado nigeriano, al que imputa el incumplimiento sistemático de su obligación básica de proteger a todas las personas bajo su jurisdicción.

Arcadia enumera, los elementos de ese fracaso: avisos previos desoídos, antecedentes de secuestros masivos que no condujeron a una protección reforzada de escuelas e iglesias, denuncias insistentes de las iglesias locales y advertencias documentadas de organismos internacionales sobre violencia dirigida específicamente contra cristianos.

A juicio de la organización, las autoridades nigerianas no han sido capaces de prevenir ataques previsibles, ni de garantizar condiciones mínimas de seguridad en los lugares de culto y educación, ni de llevar ante la justicia, con sentencias ejemplares, a los autores materiales e intelectuales de los crímenes.

La comunidad internacional, afirma Arcadia, está “fracasando” en su tarea de servir de último dique frente a atrocidades masivas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aparece retratado como un órgano paralizado por cálculos geopolíticos, atascado en declaraciones de “preocupación” que no se traducen en mecanismos efectivos de protección ni en una presión real sobre quienes toleran o alimentan la espiral de sangre.

La fórmula “Nunca más”, tantas veces invocada desde el final de la Segunda Guerra Mundial, es presentada aquí como un cascarón vacío cuando niños cristianos pueden ser arrancados de una escuela católica “a vista de todos” en pleno siglo XXI, sin que exista una arquitectura internacional capaz de garantizar su rescate ni de disuadir nuevos crímenes.

El documento sostiene que la soberanía no puede seguir utilizándose como “escudo retórico” para justificar la inacción frente a crímenes atroces. Recuerda que, en la evolución del derecho internacional, el concepto de soberanía se halla intrínsecamente ligado al deber de proteger a la población frente al genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad.

Cuando un Estado se muestra incapaz o manifiestamente renuente a cumplir esa obligación, afirma la Fundación, la comunidad internacional no solo tiene la facultad, sino el deber de actuar, de manera gradual y sometida a los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Dejar desprotegidas a comunidades cristianas sometidas a masacres, secuestros y desplazamientos, en nombre de la no injerencia, constituye —en la terminología empleada por Arcadia— un “abuso del lenguaje jurídico” y una traición al sentido mismo de las obligaciones más básicas de protección.