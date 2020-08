Tormentas tropicales Laura y Marco se acercan a la costa de EE UU

SAN JUAN, PUERTO RICO.- Dos tormentas tropicales recorren el Caribe el sábado con amenazas potencialmente históricas para la costa estadounidense en el Golfo de México. Una de las tormentas generaba lluvia en Puerto Rico y las Islas Vírgenes mientras que la otra avanza entre la península de Yucatán, en el sur de México, y Cuba.



Se espera que las tormentas tropicales Laura y Marco se acerquen a la costa de Estados Unidos con la fuerza de un huracán o casi de huracán. La ruta actual e incierta de ambos meteoros podría llevarlos a los estados de Texas o Luisiana.



Nunca ha habido dos huracanes de forma simultánea en el Golfo de México, según los datos disponibles desde al menos 1900, dijo Phil Klotzbach, investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado. La última vez que hubo dos tormentas tropicales juntas en el Golfo de México fue en 1959, afirmó.



La última vez que dos tormentas tocaron tierra firme en Estados Unidos con 24 horas o menos de diferencia fue en 1933, agregó Klotzbach.



El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) prevé que ambos meteoros se junten el martes en el Golfo de México, con el ojo de Marco golpeando Texas y el vórtice de Laura tocando tierra menos de un día después, aunque ambas rutas siguen siendo inciertas.



“Son tiempos sin precedentes”, indicó el gobernador de Mississippi, Tate Reeves, en una conferencia de prensa el sábado en la que declaró el estado de emergencia. “Estamos enfrentando no solamente dos potenciales tormentas en el próximo par de horas, sino que también estamos lidiando con el covid-19”.



Reeves exhortó a la población a prepararse para la llegada de las tormentas y, de ser posible, buscar sitios para refugiarse que no sean albergues públicos.



En las primeras horas del sábado, Laura ya causaba lluvias en Puerto Rico y las Islas Vírgenes y se esperaba que empapara la República Dominicana, Haití y zonas de Cuba durante el día rumbo al oeste.



La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, declaró el estado de emergencia y advirtió que las inundaciones podrían ser peores que las que desató la tormenta tropical Isaías hace tres semanas, porque el suelo está saturado. Recomendó a la población que no salga de casa. La tormenta derribó árboles en la región sur de la isla y más de 200,000 hogares se quedaron sin electricidad por todo Puerto Rico.



El vórtice de la tormenta se encontraba a unos 95 kilómetros (60 millas) al suroeste de Ponce, en la costa sur central puertorriqueña para la tarde del sábado, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h (50 mph), avanzando rumbo al oeste a unos 30 km/h (18 mph).



Por su parte, Marcos seguía tomando fuerza y su centro se ubicaba a unos 85 kilómetros (50 millas) al suroeste del extremo occidental de Cuba, con vientos máximos sostenidos de 100 km/h (65 mph). Se movía con rumbo norte-noroeste a 19 km/h (12 mph) y se pronostica que se convertirá en huracán durante el día.



El NHC espera que las tormentas se mantengan lo suficientemente separadas para evitar su interacción directa mientras la región se prepara para el pico de la temporada de huracanes en el Atlántico, que se pronostica que será inusualmente activa.



Se pronosticaba que ambas tormentas trajeran de ocho a 15 centímetros (de tres a seis pulgadas) de lluvia a las áreas por las que pasarán encima o sus alrededores, amenazando con inundaciones generalizadas en una vasta región.



“Mucha gente va a ser impactada por la lluvia y las marejadas en el Golfo de México”, dijo Joel Cline, coordinador del Programa Tropical del Servicio Nacional de Meteorología. “Como simplemente no se sabe, realmente hay que tomar precauciones”.



Los meteorólogos dijeron que, si bien las condiciones atmosféricas son favorables para que Laura crezca, su paso por Puerto Rico y las montañas de Haití, República Dominicana y Cuba podrían debilitarla antes de que ingrese a las cálidas aguas del Golfo, que son propicias para que recupere fuerza.